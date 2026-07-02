Toluca, Méx.— Óscar “N”, Yunuen “N”, Araceli “N”, David “N”, Christopher “N”, Diego Emmanuel “N”, Juan Alberto “N”, Fabiola Lidia “N”, Daniel Arturo “N”, Alfredo “N”, Óscar “LT” y Daniel “RL”, fueron las 12 personas vinculadas proceso por su presunta participación en una red de venta de plazas docentes en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México.

Una jueza de la entidad determinó dicha vinculación por los probables delitos de abuso de autoridad y fraude, por lo que van a permanecer internos en el penal de Santiaguito, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

Los sujetos ocuparon cargos como director general de Personal, titular de Remuneraciones de Personal, jefe del Departamento de Base de Datos de Nómina, entre otros puestos.

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