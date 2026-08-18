La inteligencia artificial, productividad, infraestructura, energía y movilidad forman parte de una conversación cada vez más amplia sobre las condiciones que necesitará el país para competir en los próximos años.

Bajo esa premisa, EL UNIVERSAL y la Universidad Panamericana presentaron la primera edición de Foro Futuro México, un encuentro que reunió a líderes empresariales, especialistas y representantes de distintos sectores para analizar algunas de las tendencias que están transformando la economía y los negocios.

El foro se llevó a cabo el 17 de agosto en la Universidad Panamericana, campus Mixcoac, institución fundada hace más de 40 años, cuenta con programas académicos en áreas como Gobierno y Economía, Administración y Finanzas, Mercadotecnia y Negocios Internacionales, entre otras.

El intercambio de ideas también se transmitió a través de los canales oficiales de EL UNIVERSAL en YouTube, Facebook y LinkedIn, ampliando el alcance de las conversaciones más allá del recinto universitario.

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La nueva economía digital

El primer panel, “La nueva economía digital: inteligencia artificial, innovación y el futuro de los negocios”, fue moderado por Mario Maldonado, periodista especializado en economía y política, columnista de EL UNIVERSAL y director de ELCEO.com.

En la conversación participaron Adriana García, economista en jefe en México, ¿Cómo Vamos?; el Dr. Eugenio Gómez, director de maestrías en economía digital y profesor investigador de la Universidad Panamericana; Pedro Javier Leyva, empresario e inversionista especializado en regulación financiera, compliance e innovación fintech; y Francisco Padilla, director de tecnología y cofundador de Konfío.

Mario Maldonado, Pedro Leyva, Francisco Padilla, Adriana García y Eugenio Gómez durante el Foro futuro México 2026 de EL UNIVERSAL. | Foto: Carlos Mejia.

Uno de los principales puntos de discusión fue el nivel de preparación de México frente al avance de la inteligencia artificial. Los participantes ubicaron al país entre 5 y 7 puntos de una escala de 10 y plantearon tanto las oportunidades de la tecnología como las brechas que podría profundizar, como la productividad.

La IA puede convertirse en una herramienta para hacer más eficientes los procesos de trabajo, pero su adopción desigual también podría ampliar la distancia entre grandes empresas formales y microempresas que operan en la informalidad.

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La educación ocupó otro lugar central. Los especialistas discutieron el papel de las universidades en un entorno en el que las herramientas tecnológicas evolucionan con rapidez y señalaron la importancia de desarrollar las capacidades como el pensamiento crítico, ética, adaptabilidad y aprendizaje.

También se abordó el crecimiento en el uso de herramientas de IA por parte de empresas mexicanas en actividades como programación, ciencia de datos y ventas, así como la necesidad de construir marcos regulatorios capaces de acompañar la innovación sin frenar su desarrollo.

En ese ecosistema de transformación digital también aparecen plataformas especializadas como Remzy, enfocada en servicios financieros para empresas que realizan operaciones cambiarias y envíos de dinero entre Estados Unidos y México, con herramientas para facilitar pagos a proveedores y nómina desde cuentas internacionales.

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Movilidad y energía

El segundo tema de la conversación colocó el foco en otro de los grandes retos para la competitividad del país. El panel “Infraestructura, energía y movilidad inteligente: los pilares que definirán la competitividad de México” fue moderado por Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y columnista de EL UNIVERSAL.

Valeria Moy, Álvaro Echeverría, Germán Carmona y Eugenio Grandío durante el Foro Futuro México 2026. | Foto: Carlos Mejia.

Participaron Germán Carmona, presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico (AMIVE) y académico del Instituto de Ingeniería de la UNAM; Álvaro Echeverría, CEO y cofundador de SimpliRoute; y Eugenio Grandío, presidente de Electromovilidad de México Asociación (EMA).

Aunque la adopción de la electromovilidad en México todavía se ubica en 3%, los participantes coincidieron en que la transición ya está en marcha, especialmente en sectores como logística e industria, donde el retorno de inversión y la eficiencia económica tienen un peso relevante.

La discusión dejó también una advertencia sobre el efecto que tienen las decisiones actuales en las próximas décadas.

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“Un coche de gasolina vendido hoy es un coche de gasolina que va a seguir contaminando los siguientes 20 años”, señaló Eugenio Grandío, presidente de la EMA.

La charla abordó además el uso de inteligencia artificial para optimizar rutas de transporte tomando en cuenta el rendimiento de las baterías, así como los desafíos de la red de distribución eléctrica nacional, el reciclaje y valor de los materiales utilizados en baterías y la necesidad de avanzar en regulaciones, estándares de cargadores e incentivos que permitan acelerar la transición energética.

Más que plantear a la electromovilidad únicamente como una discusión ambiental, los ponentes la colocaron en el terreno de la competitividad y de las decisiones económicas que empresas y autoridades deberán tomar en los próximos años.

Networking en el Foro Futuro México 2026

Además de los dos paneles, Foro Futuro México funcionó como un espacio de encuentro entre directivos, empresarios, inversionistas, autoridades y líderes de opinión, con la intención de favorecer el intercambio de experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración entre empresas, organismos e instituciones.

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Al cierre de la jornada se realizó un brindis y una degustación de tres etiquetas de Monte Xanic. Gran Ricardo Magnum, un ensamble tinto elaborado principalmente con Cabernet Sauvignon; MX Chardonnay, con tintes frutales, flores de azahar, acacia e hinojo y vainilla; y MX Rosé, un vino con aromas de fresas y frambuesas, toques de durazno, toronja, flores blancas y rosas.

La primera edición de Foro Futuro México dejó así una conversación que cruzó tecnología, educación, regulación, infraestructura y sustentabilidad partiendo de la necesidad de definir qué decisiones debe tomar México hoy para enfrentar transformaciones cuyos efectos se extenderán durante las próximas décadas.