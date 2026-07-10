Lerma, Méx.— A través del Foro Ciudadano Electromovilidad para el Estado de México, realizado en el municipio de Lerma, servidores públicos, estudiantes y expertos reflexionaron sobre los retos que enfrenta la movilidad en la entidad y analizaron propuestas para hacerla más sustentable, eficiente y segura.

El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García reconoció que ante la necesidad de movilizar a más de 17 millones de personas y ante la existencia de más de 400 mil unidades de transporte público, se han identificado dos retos: reducir tiempos de traslado y eficientar la movilidad.

Señaló que 20% del ingreso de la ciudadanía, lo debe invertir en transporte, lo que reduce su capacidad para atender otras necesidades. “Los tiempos de traslado también deben reducirse porque ese tiempo se traduce en calidad de vida y productividad”.

El secretario destacó que el Estado de México ya ha mostrado avances en materia de electromovilidad, ejemplificando el Sistema Mexibús, el cual cuenta con unidades 100% eléctricas, el Trolebús Chalco-Santa Martha, el Tren Interurbano México-Toluca El Insurgente y el Sistema Mexicable.

Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo sostuvo que la electromovilidad no sólo representa innovación tecnológica, también es una respuesta responsable ante los retos ambientales, urbanos y de crecimiento, y su incorporación demanda también una mayor capacitación, especialización y formación de talento, abriendo oportunidades para el empleo, para mejorar la calidad de servicios y fortalecer la industria manufacturera, la energía y los servicios.

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