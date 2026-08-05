“La infraestructura eléctrica no solo debe acompañar el crecimiento económico, debe anticiparlo”. Esa es una de las conclusiones del Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO ), que advierte que el sistema eléctrico del país se está planeando para una economía más pequeña que aquella a la que aspira el Plan México.

La estrategia presentada por el gobierno federal busca impulsar la industrialización, atraer inversiones y colocar a México entre las diez economías más grandes del mundo hacia 2030, pero las inversiones en infraestructura energética necesitarían ir a la par para alcanzar esta meta.

El sistema eléctrico del país se está planeando para una economía más pequeña. Foto: iStock

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La demanda eléctrica crecería más de lo previsto

Para medir el tamaño del desafío, el IMCO utilizó proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y estimó que el crecimiento económico de México tendría que ir a un ritmo promedio anual de 5.4% entre 2026 y 2030 para que el país se ubique entre las diez economías más grandes del mundo. Además, si se cumplen las metas del Plan México, la demanda de electricidad en 2030 sería 10.1% superior a la prevista actualmente.

Para atender ese consumo adicional, el país necesitaría 11.9 GW más de capacidad de generación, una magnitud comparable a la necesaria para abastecer de electricidad a alrededoinr de 10 millones de viviendas.

La necesidad de contar con energía confiable es clave para el Plan, ya que su apuesta es impulsar sectores como la manufactura avanzada, los semiconductores, la electro movilidad, los centros de datos y otras industrias de alto valor agregado.

Estos proyectos suelen demandar grandes volúmenes de electricidad y representan algunas de las inversiones más intensivas en capital que busca atraer el país en los próximos años. Su desarrollo podría impulsar la llegada de nuevas inversiones, la creación de empleos y una mayor actividad económica.

El reto va más allá de la generación

Advertencias recientes de especialistas coinciden con parte del diagnóstico del IMCO. Miriam Grunstein, especialista en regulación energética y socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, señaló en mayo que existe “un desfase enorme entre generación y transmisión”.

En este contexto, la Secretaría de Energía (Sener) prevé inversiones superiores a 50 mil millones de dólares para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional. De acuerdo con Jorge Islas Samperio, subsecretario de Planeación y Transición Energética, el monto contempla proyectos de generación, transmisión y reforzamiento de las redes de distribución.

Infraestructura eléctrica en México. Foto: iStock

La expansión de la infraestructura no dependerá únicamente de nuevas inversiones. También será necesario acelerar la ejecución de proyectos. Como parte del Plan México, el gobierno federal ha impulsado medidas para facilitar inversiones y reducir tiempos de trámite, con el objetivo de acelerar el desarrollo de proyectos estratégicos y fortalecer las condiciones para el crecimiento industrial.

Jonathan Pinzón, vicepresidente de Asuntos Externos y Desarrollo de Negocios de Valia Energía, resumió la diferencia entre producir electricidad y conseguir que llegue al lugar donde se necesita. “Sin la red no tenemos lo que es importante, que no es la capacidad instalada, sino la capacidad entregable”, afirmó.

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