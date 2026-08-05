Una jueza federal declaró en desacato al Departamento de Seguridad Nacional por dilatar su orden de crear copias digitales de comunicaciones de teléfonos celulares personales utilizados por agentes de inmigración durante operativos en el área de Los Ángeles el año pasado.

La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, ya había ordenado al gobierno federal en enero que acelerara la obtención de imágenes forenses de los teléfonos personales de más de 800 agentes involucrados en controvertidas redadas migratorias en Los Ángeles en 2025.

La jueza impuso una multa de 500 dólares por día al gobierno federal hasta que cumpla la orden como parte del proceso de descubrimiento de pruebas y reembolsar a los abogados de los demandantes los costos legales de obtener los registros.

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Abogados del Departamento de Seguridad Nacional admitieron ante el tribunal en junio que la agencia no había entregado los registros. Le indicaron a la jueza que estaban procesando los dispositivos a un ritmo de tres teléfonos cada dos semanas, lo que (según señalaron los demandantes) tardaría casi cuatro años en completarse.

Los abogados de inmigrantes atrapados en el operativo en Los Ángeles sostienen que los teléfonos podrían contener evidencia de racismo de agentes federales.

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Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) escribieron en mayo que el Departamento de Seguridad Nacional “simplemente procedió a frustrar” la orden de Frimpong “al demorar la obtención de imágenes de los teléfonos celulares emitidos por el gobierno y al desafiar abiertamente la orden en lo relativo a los teléfonos personales”.

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El mes pasado, abogados de la ACLU pidieron a Frimpong emitir otra orden que prohíba a los agentes detener a personas basándose en su raza. Citaron mensajes de texto y grabaciones de cámaras corporales en las que los agentes usan insultos raciales, incluidos “wet” y “tonks”, para identificar a latinos de clase trabajadora, según registros judiciales.

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“No solo los agentes federales están violando la Constitución en las calles; el gobierno está violando órdenes judiciales al retener intencionalmente evidencia crítica sobre sus operaciones de control migratorio”, declaró Mayra Joachin, de la ACLU del Sur de California.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a preguntas sobre si el uso de la palabra “tonks” por parte de los agentes viola su política.

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La agencia emitió un comunicado escrito después de la orden de Frimpong que es idéntico a otro que difundió la semana pasada tras un desarrollo distinto en el caso.

“Nuestros agentes están enfocados en proteger al pueblo estadounidense, no en entretener una indignación performativa”, decía el comunicado. “¿Dónde está la indignación de los medios por las familias Ángel que perdieron a un ser querido por un delito cometido por un extranjero ilegal?”.

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ss/mcc