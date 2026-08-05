One Piece, además de ser uno de los animes más largos y populares de la historia, dio el salto a la pantalla chica en 2023 con una serie producida para Netflix. Con motivo de ello, la mercancía referente a la tripulación de los Sombrero de Paja ha conseguido varias colaboraciones pensadas especialmente para los fans.

Ahora, con el estreno de su segunda temporada, llegan a LEGO® nuevos sets inspirados en los personajes, barcos y momentos del mundo de One Piece, además de fondos de pantalla exclusivos para los miembros LEGO® Insiders.

LEGO® trae en una nueva línea sets armables que buscan acercar a los fanáticos a la historia. Foto: Generada con IA

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Personajes de One Piece que incluye la nueva colección de LEGO®

Basada en el popular manga del mismo nombre, creado por Eiichiro Oda, la serie de Netflix One Piece ha sido tendencia entre chicos y grandes en los últimos años. La historia sigue las aventuras de un grupo de piratas llamados Sombrero de Paja mientras exploran los mares en busca del famoso One Piece, un misterioso tesoro oculto por el antiguo Rey de los Piratas, Gol D. Roger.

LEGO® trae en una nueva línea sets armables que buscan acercar a los fanáticos a la historia y a los coleccionistas tanto de la serie como de la marca, con personajes icónicos en su versión LEGO®.

Entre los personajes que llegan a la colección están el joven y entusiasta pirata Monkey D. Luffy, el cazarrecompensas y espadachín Roronoa Zoro, la estratega brillante Nami, Usopp, hijo de un infame Pirata de Pelo Rojo, y Sanji, un talentoso cocinero.

Además, LEGO® señala que en los sets se incluyen no solo a los héroes, sino también a villanos como Arlong, Buggy el Payaso y Dracule Mihawk.

Entre las figuras destacan detalles como los brazos elásticos de Luffy interpretados en su versión LEGO®, e incluso un set completo para armar una figura de Tony Tony Chopper.

Tony Tony Chopper | $1,699.00 | Compra aquí

Fruta Goma Goma | $1,699.00 | Compra aquí

Para los fanáticos de One Piece, los sets de LEGO® reúnen momentos y barcos icónicos vistos en la serie de Netflix. Foto: LEGO®

Sets de LEGO® One Piece disponibles para armar y coleccionar

Para los fanáticos de One Piece, los sets de LEGO® reúnen momentos y barcos icónicos vistos en la serie de Netflix, por lo que pueden ser un regalo ideal para divertirse armando o para decorar sus espacios.

Entre los sets destaca el Restaurante Flotante Baratie, que incluye 10 minifiguras LEGO® de Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Zeff, el Vicealmirante Garp, Helmeppo, Koby y Mihawk, además de cinco de los famosos carteles de “Se busca”.

Restaurante Flotante Baratie | $7,499.00 | Compra aquí

Otros sets disponibles son el clásico Barco Pirata Going Merry, Batalla en el Parque Arlong, Carpa de Circo de Buggy el Payaso y la Cabaña del Pueblo del Molino de Viento.

Los sets incluyen momentos y barcos vistos en la serie de Netflix. Foto: LEGO®

¿Cómo conseguir el fondo de pantalla de One Piece x LEGO®?

LEGO®, además de los sets, ofrece un fondo de pantalla de One Piece para exhibir en sus dispositivos. Para obtenerlo es necesario ser miembro de LEGO® Insiders, un programa que ofrece beneficios a sus miembros como:

Obtener puntos con tus compras y también por registrar tus sets.

Disfrutar de material LEGO® exclusivo para miembros, descuentos, entradas para los parques LEGOLAND y mucho más.

Acceder por anticipado a los sets más demandados y obtener regalos especiales con tus compras.

Ya sea para jugar, armar en familia o sumar una pieza especial a una repisa, los sets ofrecen una forma de revivir algunos de los momentos más recordados de la historia.

One Piece, además de ser uno de los animes más largos y populares de la historia. Foto: LEGO®

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