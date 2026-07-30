Este verano, el director Christopher Nolan ha llenado las salas de cine con su nueva película basada en el poema épico griego de Homero, La Odisea.

La propuesta, protagonizada por Matt Damon en el papel de Odiseo, rey griego de Ítaca, ha roto récords en taquilla y ha reavivado el interés tanto por la película como por la historia original.

Por ello, Descubre y Compra comparte algunas ediciones del libro disponibles en Amazon que pueden ser de interés para quienes desean conocer el origen de la historia que ahora destaca bajo la dirección de Nolan.

El éxito en taquilla se baso en un poema de la literatura clásica. Foto: Generada con IA

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¿De qué trata La Odisea de Homero?

Uno de los poemas épicos más importantes de la historia, La Odisea cuenta el regreso a casa de Odiseo, también conocido como Ulises, tras su participación en la Guerra de Troya.

Considerado uno de los héroes griegos más famosos, Odiseo emprende una travesía que se prolonga por más de 10 años para volver a Ítaca y reunirse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco. Mientras tanto, distintos nobles, al creerlo muerto, buscan quedarse con su fortuna al intentar desposar a Penélope.

El viaje de retorno estará marcado por retos para el héroe, quien se encontrará con hechiceras, cíclopes, dioses y otras figuras de la mitología griega. El poema ha ganado notoriedad al ser uno de los pilares de la literatura occidental, además de explorar temas universales como la identidad, la lealtad y la añoranza del hogar.

En su categoría de libros, Amazon cuenta con diversas ediciones de La Odisea, que van desde formatos de pasta dura o blanda hasta versiones ilustradas y anotadas, pensadas para distintos tipos de lectores.

VR Editoras, La Odisea de Homero | Pasta dura | Edición clásica | $249.00 | Compra aquí

Timeless Lore, La Odisea de Homero en español | Pasta blanda | Edición ilustrada con anotaciones útiles que explican nombres, mitos, costumbres y detalles importantes | $466.88 | Compra aquí

Penguin clásicos, Odisea | Pasta dura | Edición con epílogo de José Ángel Valente, reconocido poeta, ensayista y traductor | $466.40 | Compra aquí

Penguin clásicos, Odisea | Pasta blanda | Edición con aparato de notas a cargo de diversos expertos | $229.00 | Compra aquí

Advanced Marketing, La Odisea Homero Aventura | Pasta dura | Edición clásica | $249.00 | Compra aquí

Gredos, Odisea | Kindle | Edición clásica | $79.00 | Compra aquí

Planeta Cómic, La Odisea Ilustrada | Pasta dura | Edición con imágenes del ilustrador Miguel Brieva | $698.00 | Compra aquí

Amazon cuenta en su catalogo con diversas ediciones del poema de Homero. Foto: Generada con IA

La Ilíada, el otro clásico de Homero para entender el origen del viaje

El universo que plantea Homero no se limita a La Odisea, obra que ha servido como base para la adaptación cinematográfica de Christopher Nolan. Antes de los sucesos del regreso de Odiseo, La Ilíada presenta el contexto de la Guerra de Troya.

En este poema se relata el asedio a la ciudad de Troya por parte de los aqueos, quienes buscan rescatar a Helena, esposa del rey Menelao, después de ser raptada por Paris, príncipe troyano. La historia se concentra durante 51 días del décimo y último año de la guerra.

Personajes como Aquiles, Agamenón, Odiseo, Héctor y Menelao, además de la aparición de dioses como Zeus y Atenea, resaltan en una historia marcada por el honor, la ira, la intervención divina y el destino de los héroes.

Blackie Books, Ilíada Liberada | Pasta blanda | Edición con apartado especial sobre las mujeres en la guerra, con textos de Marina Garcés, Alberto Conejero y Alessandro Baricco, ilustraciones de Calpurnio | $629.30 | Compra aquí

Editorial Porrúa, La Ilíada | Pasta blanda | Edición clásica | $264.00 | Compra aquí

Editorial Planeta Mexicana S.A. de C.V., Ilíada | Pasta dura | Edición con cantos decorados y estudio de Javier de Hoz, de la Universidad Complutense, que contextualiza el poema | $348.00 | Compra aquí

Publicación independiente, Ilíada | Pasta blanda | Edición revisada, corregida y anotada | $494.36 | Compra aquí

Amazon cuenta con ediciones del poema de Homero. Foto: Generada con IA

Tanto La Odisea como La Ilíada son lecturas clave para quienes desean acercarse a los grandes relatos de la mitología griega. Para quienes salieron del cine con curiosidad por conocer más, revisar las opciones disponibles en Amazon puede ser el primer paso para continuar el viaje desde las páginas de Homero.

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