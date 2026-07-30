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Con la llegada del Jueves de 2x1 de Ticketmaster, los amantes de la música en vivo tienen una nueva oportunidad para conseguir boletos a mitad de precio en conciertos y espectáculos seleccionados.
La promoción se activa directamente en la plataforma oficial y aplica al comprar boletos en pares, por lo que es ideal para asistir acompañado sin gastar de más.
Si estabas esperando el momento perfecto para asegurar tus entradas, esta edición del Jueves de 2x1 incluye opciones para distintos gustos musicales.
5 conciertos para aprovechar el jueves de 2x1 en Ticketmaster
Jesse & Joy
Con casi dos décadas marcando la pauta del pop acústico y romántico en español, los hermanos Huerta saben perfectamente cómo tocar las fibras más sensibles de su audiencia.
Paty Cantú
Paty Cantú es una de las cantautoras más destacadas del pop mexicano contemporáneo. Originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera musical como integrante del dúo Lu antes de emprender un exitoso camino como solista, consolidándose gracias a su talento para componer y su estilo fresco que combina pop, balada y sonidos urbanos.
Sam Smith
Sam Smith es una de las figuras más fascinantes y talentosas del pop contemporáneo. Su carrera no solo destaca por poseer un registro vocal prodigioso, sino por haber experimentado una de las metamorfosis artísticas e identitarias más honestas de la industria musical reciente.
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Manuel Mijares/ Sinfónico
Manuel Mijares es uno de los pilares indiscutibles de la balada romántica y el pop latino en México. Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, su voz inconfundible —caracterizada por esa potencia rasgada y un estilo interpretativo sumamente elegante— ha marcado a varias generaciones.
Susana Zabaleta
Lo que define a Zabaleta es su capacidad para navegar entre mundos musicales opuestos sin perder credibilidad ni elegancia.
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