La agencia espacial NASA compartió una imagen que muestra un modelo de la Tierra. En este modelo tridimensional se puede distinguir la superficie terrestre, alterada por variaciones en su forma, con ondulaciones y deformaciones.

De acuerdo con la agencia, esta apariencia irregular es la forma que adoptaría la superficie de un océano, de acuerdo al campo gravitatorio terrestre, dejando de esta forma una imagen muy distinta a la que suele representarse en mapas e ilustraciones.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), este mapa interactivo es una representación científica utilizada para estudiar el campo gravitacional del planeta y no muestra la forma real del globo terraqueo.

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Imagen de la Tierra. (NASA)

¿Qué representa este modelo geoide?

De acuerdo con el portal de National Geographic, este mapa no ilustra la verdadera forma de la Tierra, sino una superficie matemática imaginaria, que muestra la forma que tendría la Tierra si estuviera cubierta por un océano sin movimiento, influenciado solo por la gravedad y la rotación terrestre.

En este gráfico no se considera el movimiento de las aguas por el viento, las corrientes marinas u otros factores que irrumpan en el modelo. Por ello, ya que la gravedad no es uniforme en toda la Tierra, el modelo presenta elevaciones y depresiones que generan esta forma.

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La NASA explica que estas variaciones se deben a diferencias en la distribución de la masa terrestre, como cadenas montañosas, fosas oceánicas y estructuras geológicas profundas. Por ello, el geoide permite a los científicos medir con mayor precisión el comportamiento de la gravedad.

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La representación del planeta Tierra difundida por la NASA. Foto: NASA / Vía X

Asimismo, este mapa 3D permite medir alturas y distancias, así como realizar estudios relacionados con el cambio climático, el aumento del nivel del mar y la circulación oceánica, sirviendo como una herramienta científica en distintas disciplinas científicas como la geodesia, la cartografía o la navegación.

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Para construir esta visualización 3D, basada en el modelo gravitatorio GOCO06s, se procesaron datos de más de mil millones de observaciones adquiridas durante 15 años por 19 satélites. Esta información se recogió en misiones espaciales, como GRACE, GRACE-FO y GOCE.

¿Entonces cuál es la forma de la Tierra?

La Tierra mantiene una forma conocida como esferoide oblato, es decir, una esfera ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador debido a su rotación. Este aspecto ha sido confirmado mediante observaciones satelitales, misiones espaciales y mediciones geodésicas.

La Tierra es un oasis de vida en la inmensidad del espacio. Foto: Pixabay

Según National Geographic, las ondulaciones que se observan son el reflejo de pequeñas diferencias en la intensidad de la gravedad, provocadas por la distribución irregular de la masa al interior de la Tierra. Estas deformaciones fueron exageradas unas 10 mil veces para hacer visibles las diferencias.

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Finalmente, entender este modelo permite observar la influencia que ejerce la gravedad en el planeta, ayudando a comprender más el lugar que habitamos y conocer nueva información sobre el interior del planeta, el comportamiento de los océanos y la evolución geológica de la Tierra.

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