El próximo mes, PlayStation añadirá tres nuevos videojuegos gratis a su catálogo mensual, que forma parte del servicio de suscripción de pago de Sony Entertainment, llamado PlayStation Plus. Los cuales podrán descargarse en cualquiera de sus tres planes de suscripción sin ningún costo.

No obstante, cabe señalar que, para conservar el acceso a estos juegos, debe mantenerse activa la membresía al servicio. Si el pago llegara a interrumpirse, los juegos se bloquearán temporalmente y se reactivarán cuando se realice el abono correspondiente al corte de cobro.

Estos videojuegos estarán disponibles a partir del próximo martes 4 de AGOSTO y hasta el lunes 31 de agosto, mientras que los tres juegos correspondientes a JULIO podrán descargarse gratuitamente hasta el próximo lunes 3 de agosto. Los títulos de julio fueron:

Call of Dutty: Modern Warfare III

For the King II

CrossCode

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Los usuarios de PS Plus podrán votar desde la opción Vote to Play, que se encuentra debajo de las notificaciones o en la sección PS Plus de PlayStation Store

¿Qué juegos llegarán en AGOSTO?

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition

Este juego combina la supervivencia con la aventura de acción, mientras el jugador trata de salir con vida de un mundo hostil y posapocalíptico. Además de enfrentar a enemigos difíciles, el protagonista Aiden Caldwell deberá imponerse al virus que ha transformado a los humanos en monstruos.

Big Walk

En este juego de aventura multijugador cooperativo de House House, los usuarios podrán pasar un rato agradable jugando con amigos, en un mundo abierto lleno de desafíos, acertijos y descubrimientos. Para ganar, deberán trabajar en equipo y encontrar la solución de cada obstáculo.

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Signalis

En este título, el jugador despertará de un largo y profundo sueño, para explorar un mundo retro tecnológico surreal, en el cuerpo de Elster. Un personaje en busca de su pareja y sus sueños perdidos. Los usuarios deberán descubrir secretos, acertijos y vencer a criaturas místicas.

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Estos son los juegos gratuitos que llegarán en AGOSTO. Foto: Redes Sociales

¿Cómo suscribirse a los planes de PlayStation Plus?

Para suscribirse al servicio de PlayStation Plus y disfrutar de los beneficios, regalos y descuentos mensuales, debes acceder desde tu consola de juego o en el portal digital de Sony. Para suscribirte desde tu equipo de juego, sigue estos pasos:

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Accede a la PlayStation Store: en la pantalla de inicio selecciona el ícono de PlayStation Plus o entra directamente a la PlayStation Store.

en la pantalla de inicio selecciona el ícono de PlayStation Plus o entra directamente a la PlayStation Store. Elige tu plan de suscripción : selecciona entre los tres diferentes niveles disponibles: Essential, Extra o Deluxe.

: selecciona entre los tres diferentes niveles disponibles: Essential, Extra o Deluxe. Selecciona la frecuencia: elige si prefieres pagar de forma mensual, trimestral o anual.

elige si prefieres pagar de forma mensual, trimestral o anual. Confirma el pago: sigue las instrucciones en pantalla para añadir o seleccionar un método de pago, y finaliza la compra.

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