A pocos días de terminar el sexto mes del año, aún queda un último evento astronómico que los observadores del cielo nocturno podrán disfrutar. Se trata de la Luna de Ciervo, que podrá verse esta semana, despidiendo un mes más del año.

Como cada fin de ciclo lunar, el satélite alcanzará la fase de luna llena cuando la Tierra se sitúe exactamente entre el Sol y la Luna, permitiendo que su disco aparezca completamente iluminado desde nuestra perspectiva.

Esta será la primera luna llena del verano en el hemisferio norte. El satélite saldrá por el oeste y permanecerá baja en el cielo, por lo que puede ocasionar que a la distancia se distinga con tonos amarillos, naranja o incluso rojizos.

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Luna de Ciervo 2024. Foto: Star Walk

¿A qué hora ver la Luna de Ciervo HOY?

La Luna de Ciervo se verá este miércoles 29 de julio. En las tradiciones espirituales modernas, esta luna suele asociarse con crecimiento, fuerza, madurez y renovación, relacionándolo al desarrollo personal y la recuperación.

Este evento se podrá ver a partir de las 8:36 p.m. (tiempo centro de México), cuando la luna esté situada en la constelación de Capricornio, alcanzando su iluminación máxima y dejando a su paso un espectáculo imperdible.

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No obstante, de acuerdo con el portal digital Star Walk, el mejor momento para ver este fenómeno es alrededor de la salida de la luna, en la noche más cercana a la fase exacta. En Ciudad de México esto sería a las 7:34 p.m. del 29 de julio.

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Conoce el significado de esta luna y su nombre. Foto: El Universal

En este momento, conocido como ilusión lunar, la luna puede parecer inusualmente grande junto al horizonte, debido a que el cerebro humano compara su tamaño con el de los árboles, edificios, colinas u otros objetos cercanos a este horizonte.

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¿Por qué se llama Luna de Ciervo?

El nombre proviene de los pueblos indígenas de Norteamérica y está relacionado con los ciervos macho, cuyas nuevas astas crecen rápidamente en esta época del año, luego de perder la cornamenta anterior debido a cambios hormonales naturales.

Este proceso, llamado desmogue, ocurre al terminar su época de apareamiento, entre el final del invierno y el inicio de la primavera, perimiéndoles ahorrar energía y dar paso al crecimiento de astas más grandes y fuertes para el año.

¡Hoy es la superluna de julio! Se llama Luna de Ciervo

A principios de esta estación, las astas de los ciervos están cubiertas por una capa suave y rica en sangre llamada terciopelo. Para finales de julio, sus astas pueden estar completamente desarrolladas y comienzan a endurecerse.

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Para quienes quieran disfrutar de este evento, se recomienda observar la luna desde un lugar alto, sin luces intensas y con una vista despejada del horizonte, sin árboles o edificios que obstaculicen tu observación.

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