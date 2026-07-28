Agosto es el mes más esperado por miles de personas jubiladas en México, ya que se realizará el depósito de la pensión del IMSS; por lo que conocer el día exacto del pago, así como los cambios previstos para este año es importante para organizar sus finanzas.

Personas jubiladas. Foto: cortesía Credifiel

¿Cuándo depositan la Pensión IMSS de agosto 2026?

Como ocurre al inicio de cada mes, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizará el depósito de la Pensión IMSS conforme al calendario oficial. En esta ocasión, el pago correspondiente a agosto se efectuará el lunes 3, debido a que el 1 de agosto cae en sábado, un día considerado inhábil para las operaciones bancarias.

Esto significa que miles de pensionados podrán disponer de sus recursos desde esa fecha, siempre y cuando el depósito ya se haya reflejado en la institución financiera donde reciben su pensión.

Este es el calendario oficial de pagos de la pensión IMSS para 2026. Foto: IMSS

Cabe recalcar que, a diferencia de otros programas sociales que distribuyen los pagos de forma escalonada según la letra inicial del apellido, el IMSS realiza el depósito de manera general para todos los derechohabientes. Por ello, no existe un calendario por orden alfabético y todos los beneficiarios reciben el recurso el mismo día.

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¿Cuáles son las próximas fechas de pago de la Pensión IMSS en 2026?

Las fechas de depósito para el resto del año se realizará de la siguiente manera: Para el mes de septiembre será el martes 1; el de octubre, el jueves 1; el correspondiente a noviembre será el lunes 2 y el de diciembre, el martes 1.

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Además, el Instituto confirmó que la primera parte del aguinaldo para las personas pensionadas será entregada durante la primera quincena de noviembre, tal como lo establece el calendario anual.

Pensión IMSS agosto 2026. Foto: Imagen generada con IA

¿Quiénes recibirán un aumento en la Pensión IMSS?

Los pensionados que reciben la pensión mínima garantizada bajo el régimen de la Ley 73 serán quienes reflejen un incremento en el monto de su depósito.

Este ajuste deriva del aumento del 13% al salario mínimo general en México, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2026 y modificó el cálculo de este tipo de pensiones.

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Con esta actualización, el monto de la pensión mínima garantizada asciende aproximadamente a 10 mil 636 pesos mensuales, beneficiando a quienes cumplen con los requisitos establecidos en este régimen.

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