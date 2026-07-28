El Samsung Galaxy S22 Ultra se puede encontrar en tan solo $7,099.00 en Amazon México. Una oportunidad para adquirir un equipo con características premium a un precio mucho más accesible que cuando fue lanzado.

Además del precio accesible, la plataforma ofrece la posibilidad de pagar con meses sin intereses en tarjetas participantes, lo que facilita la compra sin realizar un desembolso completo de una sola vez.

¿Por qué el Galaxy S22 Ultra sigue siendo una gran opción?

Aunque ya no es el modelo más reciente de Samsung, el Galaxy S22 Ultra continúa destacando por su rendimiento, calidad de construcción y apartado fotográfico. Su potencia le permite ejecutar aplicaciones exigentes, disfrutar de videojuegos, crear contenido y aprovechar las funciones de inteligencia artificial disponibles mediante las actualizaciones de One UI.

Además, integra el característico S Pen, ideal para tomar notas, dibujar, editar documentos o realizar tareas con mayor precisión.

Entre las especificaciones que hacen destacar al Samsung Galaxy S22 Ultra se encuentran:

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas con resolución Quad HD+.

Tasa de actualización adaptativa de hasta 120 Hz para desplazamientos fluidos.

Procesador de alto rendimiento para multitarea, videojuegos y productividad.

Sistema de cámaras con sensor principal de 108 MP, acompañado por lentes ultra gran angular y teleobjetivos con zoom óptico.

Cámara frontal de alta resolución para videollamadas y selfies.

Compatibilidad con S Pen integrado.

Conectividad 5G, Wi-Fi 6 y Bluetooth.

Batería de larga duración con carga rápida e inalámbrica.

Resistencia al agua y al polvo con certificación IP68.

Un celular para fotografía, trabajo y entretenimiento

El Galaxy S22 Ultra está pensado para usuarios que buscan un dispositivo versátil. Su sistema de cámaras permite capturar imágenes con gran nivel de detalle tanto de día como de noche, mientras que la pantalla AMOLED ofrece una excelente experiencia para ver películas, series o jugar.

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El S Pen también lo convierte en una herramienta útil para estudiantes y profesionales que necesitan tomar apuntes o firmar documentos desde el teléfono.

¿Cómo aplicar los meses sin intereses en Amazon México?

Para aprovechar esta modalidad de pago es importante seguir algunos pasos:

Verifica que el producto participe en la promoción de meses sin intereses.

Inicia sesión con tu cuenta de Amazon México.

Agrega el Galaxy S22 Ultra al carrito de compra.

Selecciona una tarjeta bancaria participante.

Cabe mencionar que este producto cuenta con hasta 15 meses sin intereses con tarjeta de crédito BBVA.