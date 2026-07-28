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Pachuca. - Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y rescate se registró la tarde de este martes sobre la carretera Apan–Emiliano Zapata, en Hidalgo, a la altura de una estación de gasolina, donde un tren embistió a un vehículo particular.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió al momento en que el automóvil intentó cruzar las vías; sin embargo, no logró hacerlo debido a la cercanía del convoy ferroviario.
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Tras el impacto, elementos de diversas corporaciones de auxilio y seguridad se trasladaron al lugar para brindar atención médica a las personas lesionadas.
Como consecuencia del percance, la carretera fue cerrada a la circulación en ambos sentidos, por lo que las autoridades solicitaron a los automovilistas utilizar vías alternas mientras se realizan las labores de atención y retiro de las unidades involucradas.
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dmrr/cr
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