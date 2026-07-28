El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, posó a lado de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el mandatario de Honduras, Nasry Asfura, y el de República Dominicana, Luis Abinader.

A través de su cuenta de X, el exmandatario federal del 2000 al 2006 compartió dicha fotografía, tomada en la toma de posesión de Fujimori para el periodo 2026-2031.

"Un honor acompañar la toma de protesta de la presidenta Keiko Fujimori en Perú. Grandes conversaciones con líderes de distintas naciones, unidos por un mismo propósito: Fortalecer la democracia, la libertad y la cooperación entre nuestros pueblos. ¡América Latina merece un futuro de oportunidades", escribió en esta publicación.

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Agregó que el evento al cual fue invitado fue celebrado en un momento que reúne a "líderes democráticos" de diferentes países, "comprometidos con el futuro de nuestra región.

“Agradezco esta distinción, que reafirma la importancia del diálogo entre quienes creemos en la democracia, la libertad y el Estado de Derecho como pilares del desarrollo de nuestros pueblos”, comentó.

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Comparó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con Fujimori, al expresar que "(Keiko) es una mujer que habla con la verdad, emoción, sentimiento y humanismo. Totalmente diferente a lo que tenemos en casa, donde se habla más de ideología que de resultados, y donde millones de mexicanas y mexicanos siguen esperando ser escuchados".

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Adicionalmente, refirió que “no hay futuro para México sin democracia. No hay prosperidad sin libertad. No hay justicia sin respeto al Estado de Derecho. Eso es lo que México necesita. Eso es por lo que seguiremos luchando, dentro y fuera de nuestras fronteras”.

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“Creo en un país que defienda los derechos humanos, impulse la economía de mercado, garantice la seguridad jurídica y abra oportunidades para todos”, manifestó.

Fox indicó que su compromiso es seguir tendiendo puentes, fortalecer alianzas y alzar la voz por los intereses de las y los mexicanos, así como por la defensa de los derechos humanos, la libertad, la democracia y la economía de mercado.

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Además, señaló que el futuro de América Latina no se espera, sino que se construye unidos, porque la región merece un futuro de oportunidad.

“Creo en una América Latina unida, donde la cooperación entre naciones sea el camino para generar más oportunidades, más prosperidad y un mejor futuro para todos”, expuso.

Fox saluda a Felipe VI

El expresidente de México saludó al rey de España, Felipe VI. De igual modo, compartió las fotos en su cuenta de X. "Las naciones avanzan cuando sus líderes tienden puentes", declaró.

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"Hoy más que nunca, México necesita mirar hacia el futuro, fortalecer sus alianzas con el mundo y defender, sin titubeos, los principios que garantizan libertad, justicia y prosperidad para todas y todos", concluyó.

Vicente Fox, junto con su esposa Marta Sahagún, saluda a Felipe VI, rey de España, durante la toma de protesta de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. FOTO: Especial

Vicente Fox, junto con su esposa Marta Sahagún, acuden a la toma de protesta de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. FOTO: Especial

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