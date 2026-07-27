Diputados del PAN exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, desclasificar las revisiones financieras y auditorias de Petróleos Mexicanos (Pemex) bajo la gestión de Víctor Rodríguez Padilla, al considerar como totalmente “vago” el argumento de comprometer información estratégica.

Lo anterior, luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer que días antes de renunciar a Pemex, Rodríguez Padilla decidió clasificar como “reservado” por tres años los hallazgos de auditorías internas.

“Falso, se trata de cubrirle las espaldas corruptas a este hombre acusado por su esposa de maltrato físico y violencia doméstica. Es el sello de este gobierno, no en balde, una de sus primeras tareas, al momento de contar con la mayoría calificada y legítima que les permitió reformar la Constitución para desaparecer los órganos autónomos, el órgano de transparencia, ese que nos aseguraba el buen camino del ejercicio público”, declaró la panista Paulina Rubio.

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Agregó que reservar la información de Víctor Rodríguez Padilla es una muestra del cariño y apoyo incondicional de la presidenta de México con los agresores de mujeres. “Ahora la presidenta nos da una cara nueva, su compromiso con la opacidad y la corrupción en Pemex”.

Ernesto Sánchez diputado federal del PAN, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, advirtió que la reserva de dicha información, “se trata de un nuevo intento por blindar la corrupción del escrutinio ciudadano”.

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Señaló que el acceso a la información es un derecho consagrado en la Constitución y que la reserva sólo puede justificarse de manera excepcional, nunca como un mecanismo para ocultar posibles irregularidades o proteger a “amigos” del régimen.

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“Morena ha convertido la excepción en regla. Lo que debería ser un ejercicio de máxima publicidad hoy se utiliza para cerrar expedientes, esconder auditorías y evitar la rendición de cuentas cuando los señalados forman parte de su círculo político. La transparencia no puede aplicarse sólo a los adversarios y desaparecer cuando los casos involucran a los suyos. Reservar información de interés público únicamente alimenta la sospecha de impunidad y confirma que el oficialismo ha hecho de la opacidad una política para encubrir, no para gobernar. Los mexicanos tienen derecho a conocer qué ocurrió en Pemex y quiénes deben responder por sus decisiones.”

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El diputado federal y vocero del GPPAN, Federico Döring, dijo que, con todo el apoyo y respaldo de Luz Elena González, secretaria de Energía y de Claudia Sheinbaum, “las tranzas de Víctor Rodríguez quedarán blindadas”.

“Todas sus fechorías en Pemex antes de largarse se quedarán escondidas porque sabemos que es él, el responsable de los derrames petroleros y que nos mintió, además de querer engañar diciendo que no había”, expresó.

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Döring habló de los contratos “curiosos y corruptos” que dio desde Pemex y por instrucciones superiores a las empresas afines a los hijos de López Obrador.

“El gobierno de Sheinbaum tanto protege a este hombre que le cuidaron las espaldas para que las tranzas que hizo por instrucciones superiores, no se sepan y eso es lo que lo tiene en libertad”.

Raúl Torres Guerrero, diputado local del PAN, aseguró que PEMEX “prácticamente está quebrada” y cualquier clase de información hoy reservada no solo compromete el fracaso de esta administración, sino que encendería focos rojos para las calificadoras internacionales.

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“Es evidente, se ve el deterioro de la empresa que poco degrada mucho su funcionamiento, y por supuesto que resulta más costosa de lo que realmente le produce el país, para el Mundo, Pemex ya no es una empresa sólida sino una carga para el Estado Mexicano”.

Raúl Torres dijo que México no puede salir a competir en el mundo “cuando tiene entes o empresas que son corruptas, no dan garantía para la inversión, mandan petróleo a dictaduras como Cuba o dan contratos a los amigos de los hijos de ex presidentes populistas como AMLO”.

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