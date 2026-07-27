La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que atienden una emergencia en la que fue derramado 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS) tras el descarrilamiento de un tren de carga en Sonora.

La noche del sábado 25 de julio, un vagón tipo carrotanque de un tren de carga de Ferromex sufrió un incidente en las inmediaciones del ejido Cuauhtémoc, en el municipio de Naco, Sonora.

Como parte de la atención, la Conagua realizó monitoreos y muestreos en agua y suelo para identificar posibles impactos ambientales, mientras que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen la coordinación de las acciones de atención e investigación.

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Profepa aseguró que se encuentra en la zona para fortalecer labores de inspección, vigilancia y evaluación ambiental derivadas del incidente.

Asimisimo, explicó que el derrame no representa un riesgo para la población, pero seguirá con las diligencias de inspección para determinar los daños ambientales y de ser necesario, ordenar las medidas de urgente aplicación e iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente.

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