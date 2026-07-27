La repostería mexicana está de fiesta al ganar la medalla de plata en la Selección Américas de la Coupe du Monde de la Pâtisserie (Pastry World Cup) 2026. Tras una intensa jornada de alta exigencia técnica e innovación gastronómica, el equipo mexicano obtuvo su pase a la gran final mundial que se celebrará en Lyon, Francia, el próximo año.

La competencia, celebrada en el marco del Louisiana Restaurant Association (LRA) Showcase en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, reunió a los equipos representantes de siete países del continente: Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Perú, Paraguay y Ecuador, para evaluar aspectos clave como técnica, precisión, innovación y creatividad que definen el arte de la pastelería.

En esta edición, el podio quedó encabezado por Estados Unidos con la medalla de oro, seguido por México con la medalla de plata y Paraguay en el tercer sitio, asegurando así su presencia en el certamen definitivo que reunirá a los mejores reposteros del planeta los días 22 y 23 de enero de 2027.

Sobre el reconocimiento, el equipo mexicano compartió a través de redes sociales: "¡Nos vamos a Lyon! Estamos felices y agradecidos por todo el apoyo que tuvimos en esta edición. Nos llevamos el segundo lugar en la Pastry World Cup Americas 2026, y ahora toca seguir con el entrenamiento para la final el 22-23 de enero en Lyon, Francia!!! Continuemos esta aventura JUNTOS!!"

El equipo está conformado por Omar Robles, Roxana Flores y Carlos Rocha. Foto: Facebook CMPâtisserie México

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Talento y precisión: el equipo detrás del triunfo

El equipo representativo de México demostró una sincronía impecable bajo la guía de la coach Natividad Toledo. La escuadra tricolor estuvo integrada por tres especialistas en sus respectivas áreas artísticas:

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Roxana Flores: especialista en chocolate

Omar Robles: especialista en azúcar

Carlos Rocha: especialista en helados (ice cream/frozen desserts).

Durante la competencia, los mexicanos tuvieron que superar retos complejos que incluyeron la elaboración de 32 postres de degustación, un buffet de presentación, piezas artísticas y preparaciones heladas.

Entre las pruebas estelares del certamen destacó la reinterpretación de la tradicional tarta de nuez pecana —emblema gastronómico del sur de Estados Unidos—, así como una prueba de chocolate en formato finger food inspirada en el street food contemporáneo, donde presentaron 12 creaciones dulces finalizadas en vivo frente al jurado.

Roxana Flores durante el Pastry World Cup Americas 2026. Foto: IG @cmpatisserie_mexico

El camino hacia la cima de la repostería mundial

Este segundo lugar no solo consolida el estándar técnico y la capacidad de innovación que posee la repostería contemporánea en México, sino que coloca al país en la élite global rumbo a la final del certamen en Lyon en enero de 2027.

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La participación del equipo mexicano refleja la evolución del diseño dulce en el país, demostrando que el talento nacional cuenta con el rigor técnico y la sensibilidad estética para competir y destacar en las plataformas gastronómicas de mayor exigencia internacional.

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