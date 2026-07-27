La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el gobierno federal aplica un doble rasero en casos de huachicol fiscal, al comparar la aplicación de la justicia contra Ernesto Ruffo Appel y otros casos de la misma índole.

“Claramente hay un doble rasero… …es muy lamentable para nuestro país, para la justicia, para la independencia judicial, algo como lo que se está viviendo, mientras sabemos que hay mucha gente involucrada con poder, con firmas, con cargos que han permitido, que se han enriquecido del huachicol fiscal”, declaró.

En conferencia de prensa, la legisladora panista sostuvo que la justicia debe respetar el Estado de derecho.

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“Apelar a que haya justicia, apelar a que haya altura de miras, apelar a que haya Estado de derecho, y apelar a que no podamos quedarnos callados cuando haya un preso político en nuestro país”

Al respecto, el diputado panista, Federico Döring, coincidió, y cuestionó a las autoridades federales por no presentar detenidos en otros casos de decomisos de huachicol fiscal.

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Recordó que recientemente se localizó una refinería clandestina en Reynosa, Tamaulipas.

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“Todos los decomisos rimbombantes y propagandísticos son sin detenidos, yo he venido señalando que ahí hay truco, que algo huele mal, porque aparecen los barcos con millones de litros de diésel sin detenidos… …porque aparecen carro tanques, pipas, ahora hasta refinerías clandestinas, sin detenidos”

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Detalló que la refinería está localizada cerca de un cuartel de la Guardia Nacional.

“La refinería se veía desde la carretera, desde la carretera, así es que la Guardia Nacional la pudo haber visto cualquier día desde muchísimos meses y no hicieron nada, vean ustedes las imágenes, es más, se puede demostrar desde google maps que desde el cuartel de la Guardia Nacional se alcanza a ver la refinería”, expuso.

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