Tabasco. - Una trágica madrugada se vivió este lunes en el municipio de Centro, luego de que un ataque armado al interior de una vivienda ubicada en la cerrada Otilio Valencia, en la ranchería Anacleto Canabal, segunda sección, dejara un saldo de una persona muerta y dos lesionadas, entre ellas un menor de edad.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, lo que generó una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad tras el aviso de los vecinos a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos arribaron al lugar para brindar atención médica a los heridos y trasladarlos a un hospital, mientras que elementos policiales acordonaron y resguardaron la zona.

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Personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias periciales y dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

Por su parte, peritos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo.

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Hasta el momento las autoridades no han reportado personas detenidas, por lo que las indagatorias continúan para esclarecer este violento suceso.

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