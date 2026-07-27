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Cuernavaca, Mor.- Ulises Bravo Molina, hermano del ex gobernador Cuauhtémoc Blanco, frenó temporalmente el avance del proceso penal en su contra por el delito de violencia familiar, tras obtener una suspensión provisional concedida por la justicia federal dentro del expediente de amparo promovido contra su vinculación a proceso.
La medida cautelar ordena al juez de la causa detener el procedimiento JC/303/2024 y toca penal 170/2024-7-14-OP, una vez concluida la etapa intermedia, impidiendo la apertura del juicio oral hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
La resolución judicial en favor del exdirigente estatal de Morena, consideró que la paralización temporal del proceso no afecta el interés social ni contraviene el orden público, mientras el juzgado de distrito evalúa la constitucionalidad de la vinculación a proceso dictada el pasado 29 de junio de 2026.
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El expediente judicial data de mayo de 2024, cuando un juez de control libró inicialmente del procesamiento a Bravo Molina; no obstante, un tribunal de alzada revocó el fallo de no vinculación e instruyó procesarlo tras valorar datos de prueba presentados por la víctima.
La concesión de la medida frena la dictación de una sentencia pero mantiene firme la imputación penal mientras la autoridad federal resuelve el fondo del juicio de amparo.
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