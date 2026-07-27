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Durante este regreso a clases, contar con una laptop o tableta puede ayudar a los estudiantes a realizar sus actividades escolares de forma más práctica, dinámica y organizada. En muchos casos, estas herramientas tecnológicas ya no solo complementan el aprendizaje: también facilitan la investigación, la entrega de tareas, las clases en línea y el trabajo tanto en el aula como en casa.
Para quienes contemplan comprar un equipo de cómputo antes de la vuelta a las aulas, los sitios de comercio electrónico ofrecen descuentos, promociones y una amplia variedad de modelos para comparar antes de tomar una decisión.
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¿Qué computadora comprar para el regreso a clases?
Al momento de comprar un equipo de cómputo, no solo se debe considerar el precio o la marca. También conviene revisar sus características y, sobre todo, el tipo de actividades para las que se planea usar.
Para un uso general en clases, una laptop de gama media con buen procesador, memoria RAM suficiente y una construcción resistente puede ser una elección equilibrada. En cambio, para tareas más específicas como programación, diseño o producción multimedia, es mejor priorizar potencia, almacenamiento y tarjeta gráfica.
Adobe señala que, para trabajar con programas de edición, el primer requisito es contar con un sistema operativo compatible. Después, es importante revisar el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento y la tarjeta gráfica, especialmente si se editará video en alta resolución. Entre las laptops populares para edición de video se encuentran modelos como:
- MacBook Pro, ideal para quienes buscan una comunidad gracias a su conectividad con el ecosistema de Apple. | Compra aquí
- ThinkPad X1 Extreme de Lenovo, para climas extremos ya que aguanta el calor y la humedad. | Compra aquí
- XPS 15 de Dell, ideal para desplazarse gracias a su peso ligero. Como plus, cuenta con colores vividos. | Compra aquí
- Surface Book de Microsoft, portátil y versátil para profesionales. | Compra aquí
- WS65 9TM de MSI, presenta una alta durabilidad.
- ConceptD 3 Pro de Acer ofrece una precisión del color validada por Pantone. | Compra aquí
- ZenBook Pro de Asus es versátil al contar con una doble pantalla táctil. | Compra aquí
- Blade 15 de Razer tiene capacidad tanto para editar como para jugar.
En el caso de buscar una computadora para actividades como programar, se debe considerar el procesador, la memoria RAM y el disco de almacenamiento, debido a que estos componentes determinan la velocidad para abrir programas y probar el código escrito.
¿Laptop, computadora de escritorio o tablet? Así puedes elegir
Invertir en un equipo de cómputo para uso escolar también puede generar dudas sobre cuál conviene más para cada estudiante. Elegir entre una computadora de escritorio, una tablet o una laptop dependerá del nivel escolar, la movilidad y las tareas que se realizarán con mayor frecuencia.
De forma práctica, si el uso será especializado para carreras creativas o técnicas, lo recomendable es optar por una laptop o computadora de escritorio, ya que suelen ofrecer mayor capacidad de procesamiento, compatibilidad con software especializado y mejores opciones de almacenamiento.
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Si el estudiante necesita trasladarse constantemente, la elección es más clara: una laptop ofrece mejor equilibrio entre movilidad y rendimiento. Por otro lado, si se cursa una carrera más teórica o el uso estará orientado al consumo de contenido, lectura, videollamadas y toma de apuntes, una tablet puede ser una buena opción.
Además de ser fácil de transportar, una tablet puede resultar ideal para apuntes rápidos, lectura digital y actividades básicas, siempre que cuente con buena autonomía y sea compatible con accesorios como teclado o lápiz digital.
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¿Dónde comprar una laptop a buen precio para el regreso a clases?
La temporada previa al regreso a clases puede ser un buen momento para adquirir una laptop o tableta, ya que varias tiendas suelen activar promociones en equipos seleccionados.
En el caso de Amazon, hasta el 13 de septiembre de 2026 contará con descuentos especiales en artículos seleccionados de su área de cómputo. La oferta destaca por descuentos de hasta 45%, hasta 24 meses sin intereses y, en algunos casos, 10% adicional al comprar con tarjetas participantes.
Marcas como HP, ASUS, Lenovo y Acer destacan entre las laptops con descuento, mientras que, en el caso de las tabletas, aparecen opciones de Samsung, Lenovo y TCL. Antes de elegir, conviene comparar memoria RAM, almacenamiento, duración de batería, garantía y formas de pago.
- ASUS Vivobook 15 / Intel Core 5 Serie 1 2025 /16GB -512GB SSD/Webcam con Obturador de privacidad/Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2/ Teclado en español (Garantía y Servicio con la Marca en México) | 24% de descuento | Compra aquí
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La mejor laptop o tablet para el regreso a clases no siempre es la más costosa, sino la que responde mejor a las necesidades reales del estudiante. Los precios, descuentos y disponibilidad de los productos pueden variar sin previo aviso, por lo que conviene verificar las condiciones finales antes de realizar la compra.
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