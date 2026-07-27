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Una perrita llamada “Hiena”, la cual fue agredida con un líquido caliente y sufrió graves quemaduras, fue resguardada por autoridades del municipio de Veracruz.
Una denuncia ciudadana alertó que en la colonia Lomas del Vergel del puerto de Veracruz, un animal había sido agredida con alguna sustancia caliente, generándole graves quemaduras en su lomo.
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Una vecina protegió inicialmente a la perrita después de conocer el caso mediante redes sociales, por lo que personal de la dirección de Salud y Protección Animal del Ayuntamiento de Veracruz se trasladó al domicilio.
Los especialistas ubicaron a “Hiena” y la trasladaron al Centro de Salud Animal No. 2, donde fue valorada por el médico veterinario y ahora permanece bajo tratamiento debido a las quemaduras severas que presenta en el lomo.
El caso también es atendido por la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales de la Fiscalía General del Estado.
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