Un hombre identificado como J. S. M. A. fue detenido en la ciudad de Puebla por su presunta participación en el asalto violento a la nómina del DIF Estatal Oaxaca, en el que se robaron tres millones 600 mil pesos.

Con esta detención, suman siete las personas detenidas por este asalto perpetrado el pasado 26 de abril de 2026 en inmediaciones de Avenida Universidad de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, los integrantes de la célula delictiva arribaron a Oaxaca un día antes de cometer el robo y se hospedaron en un hotel del Centro Histórico, desde donde coordinaron la logística del ataque.

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También se estableció la ruta de escape utilizada por los probables responsables tras el asalto, además de identificar vehículos, líneas telefónicas, zonas de resguardo y movimientos financieros relacionados con la estructura criminal.

La captura de J.S.M.A., se suma a las seis personas detenidas previamente identificadas como I.M.L., R.D.P. y M.A.S.V., el 4 de mayo de 2026, en Infonavit San Bartolo, Puebla; mientras que el 5 de mayo fueron capturados A.I.T.M., identificado como probable líder operativo de la banda, y J.C.C.

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Asimismo, las investigaciones permitieron establecer que el probable principal operador y articulador de esta red es A.M.S.R., quien presuntamente obtenía y facilitaba información estratégica para la comisión de estos delitos.

El séptimo presunto responsable fue detenido el 17 de julio de 2026, en la calle Segunda Cerrada de la 5 Norte, colonia San Rafael Oriente, en la ciudad de Puebla.

LL