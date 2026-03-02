Por la muerte de dos niñas migrantes originarias de Haití en un albergue del DIF Estatal Oaxaca, se iniciaron dos carpetas de investigación y las cuales se encuentran en curso, según información del gobierno del estado.

La primera investigación es de tipo penal y se encuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento, hay una persona detenida y se trata del jefe de Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, albergue para personas migrantes del DIF Estatal Oaxaca, identificado como E. J. B. Z.

Mientras que la ex directora general del Sistema DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco, así como de la ex coordinadora general de Albergues, Cristina Ramírez Vargas, y la ex directora de la Casa Hogar “Patos”, Teresita Vargas Domínguez, están a disposición de la autoridad ministerial. Las tres fueron removidas de su cargo tras la muerte de las dos menores.

El pasado 24 de febrero de 2026, dos niñas originarias de Haití fueron encontradas muertas en una fosa séptica en el interior de las instalaciones de la Casa Hogar “Patos”, que funciona como albergue temporal para personas migrantes o en situación de movilidad. Este albergue se encuentra en el municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, frente a la sede del Congreso del Estado.

La segunda investigación abierta por este caso, es administrativa e interna a cargo de la Secretaría de Honestidad y Función Pública del Gobierno del estado, “con la cual se busca determinar posibles responsabilidades en el ámbito administrativo y establecer las medidas correctivas y preventivas”.

El 26 de febrero de 2026, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ofrecieron apoyo técnico para fortalecer la supervisión del albergue del DIF Estatal Oaxaca en el que murieron dos niñas migrantes originaria de Haití.

Mientras que trabajadores del DIF estatal Oaxaca han exigido la libertad del jefe de Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, porque aseguran se trata de un “chivo expiatorio” para no responsabilizar y que evadan la justicia las titulares del DIF Estatal Oaxaca.

