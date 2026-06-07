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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.
Se pronostican lluvias de entre 15 y 29 milímetros (mm) y posible caída de granizo, entre las 17:00 de este domingo y las 00:00 horas del lunes 8 de junio de 2026.
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Recomendaciones
Por ello se recomienda a la población:
- Portar paraguas o impermeable
- No arrojar grasas o basura en el drenaje.
- Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
- No verter grasas en el drenaje
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
- Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
dmrr/LL
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