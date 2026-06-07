Metrópoli | 07-06-26 | 14:47 | Actualizada | 07-06-26 | 14:47 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó la por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

Se pronostican lluvias de entre (mm) y posible caída de granizo, entre las 17:00 de este domingo y las 00:00 horas del lunes 8 de junio de 2026.

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Recomendaciones

Por ello se recomienda a la población:

  • Portar paraguas o impermeable
  • No arrojar grasas o basura en el drenaje.
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
  • Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr/LL

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