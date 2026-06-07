La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró el Jardín Flotante sobre Calzada de Tlalpan.

Alrededor de las 11:00 horas la mandataria capitalina arribó a las instalaciones del Metro San Antonio Abad donde cortó el listón inaugural de este segundo piso peatonal.

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Posteriormente realizó un recorrido por este Jardín Flotante, en el que se pueden apreciar plantas, esculturas e incluso se ofertan frutas y verduras a bajo costo, y hay un espacio destinado para las y los adultos mayores.

Por la mañana de este domingo, trabajadores aún se encontraban realizando los últimos detalles de pintura y limpieza de este tramo abierto del Metro San Antonio Abad a Pino Suárez.

Jardín contará con salud, cultura y sistema público de cuidados

Clara Brugada subrayó que este segundo piso es para las y los peatones, por lo que rompe con la inercia de que los segundos pisos son sólo para los automovilistas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabeza la inauguración del Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan. Foto Hugo Salvador El Universal

Apuntó que este Jardín será la primera Utopía flotante de la Ciudad, pues habrá atención a la salud, actividades culturales, lúdicas, educativas, y para las infancias y personas mayores.

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Añadió que este lugar tendrá un espacio dedicado a la salud mental, además de una tortillería, comedor popular, lavandería agua del bienestar, un huerto urbano, cine bajo las estrellas, y espacios para cuidado de las niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad

“Por primera vez tendremos un sistema público de cuidados, no entre cuatro paredes, sino así al aire libre entre flores y jardines, en el corazón de una de las principales avenidas de esta Ciudad” relató.

Clara Brugada precisó que este Jardín flotante también ayudará al Metro, pues al estar construido sobre este medio de transporte, reducirá las afectaciones por lluvia en este tramo.

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Indicó que a la par también estarán inaugurando todas las obras sobre Calzada de Tlalpan, que incluye la ciclovía, banquetas y luminarias.

“Este lugar es, asimismo, un gran parque con áreas verdes, que se llenará de abejas, se llenará de colibrís y mariposas. Es al mismo tiempo, un mirador urbano desde donde podemos contemplar el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl que durante milenios han cubierto con su manto invisible este gran Valle. Así tenemos, al mismo tiempo, un centro cultural y espacio deportivo, parques y zonas verdes, infraestructura de cuidado, paseo peatonal, cine bajo las estrellas y mirador urbano”, resaltó.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabeza la inauguración del Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan. Foto Hugo Salvador El Universal

La Jefa de Gobierno destacó que por primera vez elevan un corredor peatonal sobre el tránsito vehicular, y presumió que esta obra es una muestra del urbanismo social, que busca que todos disfruten aún más la Ciudad.

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Por último, también pidió disculpa a todas las personas que se vieron afectadas por estas obras

El secretario de Obras, Raúl Basulto, precisó que “prácticamente podemos decir que está listo para el goce de todos”. Asimismo, agradeció la paciencia de vecinos y personas, pues una inversión de este tipo implica tiempo.

El Jardín Flotante tiene siete tramos dinámicos y abarca 1.8 kilómetros, desde el Metro Pino Suarez a Chabacano.

Habrá 18 esculturas, destacando la de perritos rescatistas, además hay 64 módulos para el descanso de las y los peatones que disfrutarán de este tramo elevado.

LL