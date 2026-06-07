Alrededor de las ocho de la mañana miles de personas comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para formar parte de la Ola Más Grande del Mundo, a la que convocó el Gobierno de la Ciudad de México como parte de las actividades por el Mundial de Futbol 2026.

Conforme llegaron las familias, grupos de amigos y hasta de adultos mayores, la fila iba creciendo, hasta llegar a inmediaciones de El Caballito, en el cruce de Reforma y Bucareli.

Miles de capitalinos se unieron a la convocatoria para crear la Ola más grande del Mundo logrando cubrir desde el Ángel de la Independencia hasta las inmediaciones de El Caballito. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

La Sonora Santanera, al ritmo de La Ola, en alusión a su famosa melodía La Boa, puso a bailar a los participantes, al igual que el grupo Los Askis, quienes entonaron algunos de sus éxitos.

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Mientras, decenas de vendedores ambulantes ofertaban mercancía apócrifa de la Selección Nacional, desde playeras que iban de los 200 pesos hasta la “réplica oficial” en 500; a ellos se sumaron las botargas del Mundial, quienes ofrecían fotos con una cooperación voluntaria.

En el podio, integrantes del gabinete del Gobierno capitalino e invitados, como el exfutbolista Francisco Kikin Fonseca y el luchador Súper Muñeco pedían a los asistentes realizar ensayos para lograr el Récord Guinness por la Ola Más Grande del Mundo.

La Sonora Santanera pusó a bailar a los capitalinos que se dieron cita en el Ángel de la Independencia. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

“Muchas gracias a toda esta familia increíble que se dieron cita para mostrarle al mundo que vamos a recibir a todas las nacionalidades, a todas las culturas, a todas las creencias. Aquí no se discrimina a nadie; aquí recibimos con el corazón grande, sin xenofobia, sin odio, así se construye la paz, en comunidad y en familia”, expresó la secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto.

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Se esperaba la asistencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sin embargo, no acudió.

En punto de las 10:19 horas, la secretaria de Turismo convocó a dar inicio a la ola, que inició del Ángel de la Independencia y culminó –en cinco minutos– en El Caballito, a lo largo de más de dos kilómetros sobre Paseo de la Reforma.

Adultos mayores acudieron a Paseo de la Reforma para unirse a las actividades por el Mundial de Futbol. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Durante la expansión de la ola, se pudo observar que mucha gente se quedaba sin hacer el movimiento característico de los brazos para formar la ola, aun y cuando los animadores solicitaban a los asistentes a realizar el movimiento.

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Luego de que concluyó la ola, la secretaria de Turismo afirmó que la Ciudad de México había alcanzado el Récord Guinness; sin embargo, más tarde el Gobierno de la CDMX precisó que aún estaba bajo análisis si se había logrado romper el récord y ante ello, tampoco dieron a conocer el número de asistentes.

Récord Guinness aún debe emitir su veredicto final. En este estudio, el comité organizador se llevó las evidencias (videos, listas, registros, fotografías) para deliberar sobre el otorgamiento de un reconocimiento sobre la actividad.

Afuera del Metro Insurgentes, Clara Brugada, jefa de Gobierno inauguró la Glorieta Mundialista. Foto: Hugo/ Salvador/ EL UNIVERSAL

“Guinness se llevó la evidencia, porque como no hay precedente y se establece fuera de un estadio, no se rompería récord, sino que se impone. ¡La diversidad, la riqueza cultural, el mejor ambiente, ya se siente!”, dijo Alejandra Frausto.

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Punto mundialista

Más tarde, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró en la Glorieta de Insurgentes uno de los 50 Puntos Mundialistas de Juego Limpio, con una perspectiva centrada en los derechos humanos, la inclusión y la prevención de violencias.

De los 49 puntos restantes, 18 se encontrarán instalados en los festivales futboleros e iniciarán operaciones junto con la Copa Mundial, mientras que el resto se distribuirán en lugares emblemáticos de la capital o en aquellos en que converge una gran cantidad de población.

En la Glorieta Mundialista se instaló una cancha elaborada por personas privadas de la libertad, y una pirámide elaborada artesanalmente. También fueron pintados murales con motivos de la justa deportiva.

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