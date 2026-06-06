Este sábado 6 de junio, la Ciudad de México se convirtió en el escenario de uno de los eventos masivos más esperados rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la realización de la "Ola Más Grande del Mundo".

Esta actividad tuvo el objetivo de imponer un nuevo Récord Guinness con una monumental ola humana sobre Paseo de la Reforma en la capital del país.

Para que se llevara a cabo, el Gobierno de la CDMX, la Secretaría de Turismo y el Fondo Mixto de Promoción Turística convocaron a miles de personas a reunirse desde la glorieta del Ángel de la Independencia y hasta El Caballito. También se contó con representantes de Guinness World Records, quienes supervisaron el evento, validando que se cumplieran las reglas internacionales necesarias para registrar esta nueva marca mundial.

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CDMX intenta romper Récord Guinness con la Ola Más Grande del Mundo en Paseo de la Reforma. Foto: Leonardo Lugo / EL UNIVERSAL

¿Cómo se originó el fenómeno de la "ola"?

A días de la inauguración del Mundial 2026 en la CDMX, la famosa "ola" se ha convertido en el centro de la conversación de nuevo. A pesar de ser conocida internacionalmente como "la ola mexicana" y ser un ícono de la afición en el país, este fenómeno de animación colectiva que vemos en los estadios y eventos deportivos o masivos, se originó en realidad en Estados Unidos.

De acuerdo con la FIFA, fue creada por el estadounidense George Henderson, conocido como Krazy George, un hombre que hizo una carrera como animador para las tribunas de diversas franquicias de fútbol americano, béisbol, básquetbol universitario, hockey sobre hielo, entre otros deportes.

Fue el 15 de octubre de 1981 en un partido de béisbol entre los Oakland Athletics y los New York Yankees, en California, cuando se realizó la primera ola reconocida. Henderson trabajaba en ese entonces para los Athletics y tuvo la idea inédita de organizar un movimiento de aliento de 360 grados en el Oakland-Alameda County Coliseum.

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La ola tuvo sus orígenes en Estados Unidos. Foto: FIFA

El partido fue transmitido en vivo a nivel nacional y a pesar de que le costó algunos intentos al animador que el público en el estadio lo siguiera, el movimiento llamó la atención de los espectadores, quienes comenzaron a replicarlo en el resto de los deportes de Estados Unidos.

De acuerdo con diversos testimonios, Henderson llevó su invento al fútbol en 1982, cuando trabajaba para una liga regional de soccer en Canadá y luego, presentó su movimiento de animación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984.

"La ola" lleva el nombre de los mexicanos, ya que fueron quienes la bautizaron, la popularizaron y la catapultaron a nivel internacional durante la Copa Mundial de la FIFA 1986, en México.

La ola se convirtió en un fenómeno global gracias a los mexicanos en el Mundial de 1986. Foto: Cortesía

Este "clásico del deporte" se consolidó, pues los aficionados mexicanos la replicaban en todos los partidos del torneo, independientemente de si la selección nacional jugaba o no, logrando que los fanáticos de otros países la comenzaran a implementar en sus eventos deportivos.

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