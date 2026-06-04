El plazo para la vinculación obligatoria de las líneas celulares en México está por llegar a su fin. Luego de haber arrancado oficialmente el 9 de enero de este año, este periodo de registro culminará el próximo 30 de junio.

Esta medida, impulsada por el gobierno federal, pretende reducir la cantidad de delitos con dispositivos móviles al vincular cada línea en uso a la identidad oficial de una persona, utilizando su CURP y una identificación oficial.

El registro aplica para servicios de prepago y pospago en todas las compañías telefónicas que operan en territorio nacional y para todas las personas físicas y morales que cuenten con una línea móvil.

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Foto: iStock

¿Habrá prórroga para el registro de líneas celulares?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), dependencia encargada de reglamentar este proceso, reiteró que no se contempla extender el plazo para el registro obligatorio de líneas celulares.

La fecha límite establecida se mantiene fijada para el próximo 30 de junio de 2026. Por lo que, quienes deseen evitar posibles afectaciones en el servicio deben concluir el trámite antes de esta fecha.

¿Qué pasará si no vinculas tu celular a tu identidad?

De acuerdo con la CRT las líneas celulares que no sean registradas podrían enfrentar una suspensión temporal al servicio al llegar la fecha límite.

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A partir del 9 enero de 2026, las personas que contraten o ya cuenten con una línea celular deberán registrarla con identificación oficial y CURP. Foto: EL UNIVERSAL

Esto contempla la interrupción o suspensión de llamadas, mensajes SMS, acceso a datos móviles o cualquier otro servicio digital vinculado al número celular.

La CRT ha informado que también se perderá acceso a plataformas como:

IMSS Digital

App CDMX

Llave MX

SAT Móvil

Entre otros servicios relacionados a la recuperación de cuentas como WhatsApp o Telegram, en caso de pérdida del dispositivo móvil.

Los servicios pueden reactivarse una vez que se cumpla con la disposición oficial, es decir, se complete el registro correspondiente de la línea.

Registro de celulares; ¿a qué aplicaciones ya no podrás acceder si NO realizas tu registro? Foto: Canva

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