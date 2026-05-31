Ciertos aromas intensos y aceites esenciales presentes en plantas comunes actúan como una barrera sensorial que desorienta a estos insectos en el entorno doméstico.

El control de plagas en el hogar encuentra un aliado eficaz en la naturaleza a través del uso de plantas aromáticas.

Este método se basa en el rechazo instintivo que las cucarachas presentan hacia determinados aceites esenciales y fragancias penetrantes, los cuales interfieren con su sistema sensorial.

Para maximizar los resultados de esta estrategia, los ejemplares deben ubicarse en puntos críticos de acceso o permanencia, tales como cocinas, alacenas, marcos de ventanas y entradas principales de la vivienda.

Este insecto es una de las plagas urbanas más problemáticas en México y el mundo. Foto: Syngenta Soluciones Urbanas

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Botánica estratégica para la protección de la despensa y el hogar

La menta (Mentha) destaca como una de las opciones más potentes debido a su alto contenido de mentol, un componente que desorienta el sistema de los insectos. En cuanto a su mantenimiento, esta especie requiere de riegos frecuentes para conservar la humedad del sustrato (evitando siempre el encharcamiento) y una exposición a luz indirecta brillante.

Por otro lado, el laurel (Laurus nobilis) utiliza el eugenol, un compuesto aromático repulsivo para estos animales, para mantenerlos alejados. El laurel demanda una ubicación con abundante iluminación y riegos moderados; incluso es posible esparcir sus hojas secas en el interior de cajones para extender su efecto protector.

La albahaca (Ocimum basilicum) representa otra herramienta valiosa, ya que su olor interfiere directamente con el olfato de las cucarachas, lo que previene su acercamiento a las zonas de almacenamiento de alimentos. Para su óptimo desarrollo, la planta precisa de al menos seis horas diarias de luz solar directa y suelos con buen drenaje; el riego debe ser constante, procurando no mojar el follaje para prevenir la aparición de hongos.

Herbolaria mexicana en la cocina. Foto: Jorge Garaiz.

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Asimismo, la lavanda (Lavandula) y el romero (Salvia rosmarinus) completan este quinteto de defensa natural. La lavanda posee un aroma floral que resulta abrumador para los insectos, requiriendo para su crecimiento pleno sol y suelos arenosos con drenaje de excelencia. En contraste, el romero es valorado por su extrema resistencia y capacidad para crear barreras protectoras. Ambas especies son resistentes a la sequía y demandan riegos escasos, siendo ideal colocar ramas frescas de romero en rincones oscuros de la casa.

"Las plantas por sí solas ayudan a repelerlas, pero no erradican plagas mayores" (advierten especialistas en el manejo de espacios verdes), por lo que este método debe acompañarse siempre de una higiene rigurosa y la eliminación sistemática de restos de comida para garantizar un hogar libre de insectos.

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