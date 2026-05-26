Mantener la limpieza del hogar en México representa una tarea constante que genera cansancio y estrés en las familias mexicanas.

El baño es, con frecuencia, una de las áreas que recibe menos atención debido al desgaste físico que implica su mantenimiento. No obstante, existe un método sencillo para desinfectar el sanitario de forma profunda sin tener que tocar las superficies contaminadas.

El secreto reside en una mezcla potente de vinagre blanco, bicarbonato de sodio y agua oxigenada, elementos que actúan descomponiendo el sarro y eliminando el 99% de las bacterias mediante una reacción química. Al utilizar este truco, es la propia acción efervescente la que realiza el trabajo pesado en lugar del esfuerzo manual.

Por higiene, no olvides usar guantes al momento de limpiar tu inodoro. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

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El proceso de limpieza profunda para el interior de la taza

La eliminación de residuos y manchas difíciles en el fondo del inodoro se logra mediante pasos que priorizan la nula interacción física con los gérmenes.

El primer paso consiste en cerrar la llave de paso y descargar la cisterna para que el nivel de agua baje al mínimo posible. Posteriormente, se espolvorea media taza de bicarbonato de sodio por todas las paredes interiores y el fondo. Al añadir una taza de vinagre de blanco sobre el bicarbonato, se produce una reacción efervescente que disuelve la suciedad sin necesidad de frotar.

Para que los componentes logren su máxima eficacia, se recomienda dejar reposar la mezcla por al menos dos horas o durante toda la noche.

Según guías especializadas en limpieza consciente como las de ECOS, (el uso de ingredientes biodegradables no solo protege la salud del usuario al evitar vapores tóxicos, sino que preserva las superficies del baño por más tiempo). Este enfoque garantiza una desinfección total de la porcelana mientras el usuario dedica su tiempo a otras actividades.

Foto: Pixabay

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Desinfección exterior y enjuague sin contacto directo

Mientras el interior de la taza reposa, la parte externa del inodoro también requiere una atención higiénica que evite la contaminación cruzada.

Para esto, se emplea un limpiador desinfectante en atomizador, el cual puede prepararse con una mezcla de partes iguales de agua y agua oxigenada, añadiendo unas gotas de jabón para platos.

Es fundamental rociar generosamente áreas de alto contacto como la manija de descarga, la tapa, el asiento y la base del tanque. Tras dejar actuar el producto entre 5 y 10 minutos, la suciedad se retira únicamente con toallas de papel desechables para no contaminar paños de tela que pudieran trasladar bacterias a otras áreas del hogar.

Finalmente, al abrir nuevamente la llave de paso y tirar de la cadena un par de veces, el interior queda completamente limpio.

En casos donde persisten manchas de sarro muy antiguas, la aplicación directa de un chorro de agua oxigenada por 15 minutos adicionales antes del último enjuague ofrece resultados óptimos. Instituciones como la Secretaría de Salud de México recalcan que (la desinfección adecuada de las superficies del baño es clave para prevenir enfermedades gastrointestinales en el núcleo familiar), validando la importancia de estos métodos de limpieza profunda.

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