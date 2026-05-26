La inteligencia artificial dejó de ser una conversación exclusiva de empresas tecnológicas para instalarse en las redacciones, agencias creativas y plataformas digitales donde millones de personas consumen contenido todos los días.

Hoy, mientras medios de comunicación experimentan con herramientas generativas para acelerar procesos editoriales y optimizar contenidos, crece una pregunta clave dentro de la industria: ¿cómo utilizar la inteligencia artificial sin perder creatividad, autenticidad y criterio humano?

Ese será el eje central de “Periodismo con Inteligencia Artificial”, encuentro organizado por Interesante.com y la Universidad de la Comunicación que se realizará el próximo 4 de junio de 2026 en la Ciudad de México.

Interesante es una plataforma innovadora de contenidos dirigida por Antonio Altamirano que actualmente contenidos que apuesta por explorar nuevas formas de conversación y narrativa digital a través de la experimentación editorial y el uso de herramientas de inteligencia artificial. Su propuesta busca integrar innovación tecnológica, creatividad y análisis de tendencias sin dejar de lado el rigor periodístico, el criterio editorial y la mirada humana como elementos esenciales dentro del ejercicio informativo.

Más que una conferencia tradicional, el evento busca convertirse en una conversación abierta entre periodistas, estrategas digitales, editores y creadores que ya utilizan herramientas de IA en su trabajo cotidiano.

La inteligencia artificial ya transformó las redacciones

De acuerdo con el Reuters Institute, más del 75% de los medios digitales ya experimentan con inteligencia artificial generativa en procesos editoriales, automatización y producción de contenido.

Sin embargo, mientras la tecnología avanza rápidamente, también aumentan las dudas sobre transparencia, ética, profundidad y originalidad dentro de los medios digitales.

El encuentro busca aterrizar esa discusión desde experiencias reales y casos concretos. Los participantes compartirán cómo utilizan actualmente herramientas de IA para escribir, editar, optimizar contenido, generar estrategias digitales y conectar con nuevas audiencias.

Entre los temas que se abordarán destacan:

Inteligencia artificial aplicada al periodismo

SEO y algoritmos en medios digitales

TikTok y nuevas formas de consumir noticias

Storytelling y creación de contenido con IA

Automatización editorial

Branding y comunicación digital

Transparencia en contenidos generados con inteligencia artificial

Quiénes participarán en “Periodismo con Inteligencia Artificial”

El encuentro reunirá perfiles provenientes de distintos sectores de la industria de medios y contenidos digitales.

Entre los participantes destacan Alejandra Villegas Ulloa, editora de Dónde Ir y especialista en SEO; Arturo J. Flores, escritor y experto en storytelling; y Cristina Salmerón, directora editorial de Chilango con experiencia en medios internacionales como The Washington Post y Vanity Fair.

También participará Armando Monsiváis, estratega en comunicación y branding para marcas globales como PepsiCo, Heineken y BBVA; además de Rebeca Ballesteros, creadora de contenido UGC, líder de embajadores en Cosmos Entity Inc., con sede en Nueva York, y estudiante de Mercadotecnia Estratégica. A través de su proyecto digital Crema de Cilantro, se ha enfocado en contenido para TikTok y nuevas audiencias.

La conversación será moderada por Alejandro Mancilla, editor y periodista con trayectoria en medios como GQ, Vice y Vogue.

Cuándo y dónde será el evento de IA y periodismo en CDMX

El encuentro “Periodismo con Inteligencia Artificial”, organizado por Interesante.com y la Universidad de la Comunicación, se realizará el próximo 4 de junio de 2026 en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.

La jornada arrancará a las 11:00 horas con un conversatorio en el que periodistas, especialistas en SEO, estrategas digitales y creadores de contenido discutirán cómo la inteligencia artificial ya está transformando las redacciones, las plataformas sociales y la producción de contenidos digitales.

Posteriormente, a las 12:00 horas, se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes.

Foto: especial

La sede será el patio central de la Universidad de la Comunicación, ubicada en Zacatecas 120, alcaldía Cuauhtémoc, espacio donde Interesante reunirá distintas voces del ecosistema mediático y digital para debatir sobre el futuro del periodismo frente al avance de la IA.

La entrada es gratuita. Regístrate aquí. Solo debes enviar tu correo y reservar tu lugar.

El reto de mantener una voz humana en tiempos de IA

La inteligencia artificial ya puede resumir textos, generar imágenes, traducir contenidos e incluso replicar estilos narrativos. Pero en medio de la automatización, periodistas y creadores enfrentan un desafío más profundo: conservar una voz propia y generar confianza con las audiencias.

Ese será precisamente el centro de la conversación: entender cómo evolucionan los medios digitales y qué papel seguirán teniendo las personas detrás de las historias en una era dominada por algoritmos.

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