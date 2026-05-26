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La inteligencia artificial dejó de ser una conversación exclusiva de empresas tecnológicas para instalarse en las redacciones, agencias creativas y plataformas digitales donde millones de personas consumen contenido todos los días.
Hoy, mientras medios de comunicación experimentan con herramientas generativas para acelerar procesos editoriales y optimizar contenidos, crece una pregunta clave dentro de la industria: ¿cómo utilizar la inteligencia artificial sin perder creatividad, autenticidad y criterio humano?
Ese será el eje central de “Periodismo con Inteligencia Artificial”, encuentro organizado por Interesante.com y la Universidad de la Comunicación que se realizará el próximo 4 de junio de 2026 en la Ciudad de México.
Interesante es una plataforma innovadora de contenidos dirigida por Antonio Altamirano que actualmente contenidos que apuesta por explorar nuevas formas de conversación y narrativa digital a través de la experimentación editorial y el uso de herramientas de inteligencia artificial. Su propuesta busca integrar innovación tecnológica, creatividad y análisis de tendencias sin dejar de lado el rigor periodístico, el criterio editorial y la mirada humana como elementos esenciales dentro del ejercicio informativo.
Más que una conferencia tradicional, el evento busca convertirse en una conversación abierta entre periodistas, estrategas digitales, editores y creadores que ya utilizan herramientas de IA en su trabajo cotidiano.
La inteligencia artificial ya transformó las redacciones
De acuerdo con el Reuters Institute, más del 75% de los medios digitales ya experimentan con inteligencia artificial generativa en procesos editoriales, automatización y producción de contenido.
Sin embargo, mientras la tecnología avanza rápidamente, también aumentan las dudas sobre transparencia, ética, profundidad y originalidad dentro de los medios digitales.
El encuentro busca aterrizar esa discusión desde experiencias reales y casos concretos. Los participantes compartirán cómo utilizan actualmente herramientas de IA para escribir, editar, optimizar contenido, generar estrategias digitales y conectar con nuevas audiencias.
Entre los temas que se abordarán destacan:
- Inteligencia artificial aplicada al periodismo
- SEO y algoritmos en medios digitales
- TikTok y nuevas formas de consumir noticias
- Storytelling y creación de contenido con IA
- Automatización editorial
- Branding y comunicación digital
- Transparencia en contenidos generados con inteligencia artificial
Quiénes participarán en “Periodismo con Inteligencia Artificial”
El encuentro reunirá perfiles provenientes de distintos sectores de la industria de medios y contenidos digitales.
Entre los participantes destacan Alejandra Villegas Ulloa, editora de Dónde Ir y especialista en SEO; Arturo J. Flores, escritor y experto en storytelling; y Cristina Salmerón, directora editorial de Chilango con experiencia en medios internacionales como The Washington Post y Vanity Fair.
También participará Armando Monsiváis, estratega en comunicación y branding para marcas globales como PepsiCo, Heineken y BBVA; además de Rebeca Ballesteros, creadora de contenido UGC, líder de embajadores en Cosmos Entity Inc., con sede en Nueva York, y estudiante de Mercadotecnia Estratégica. A través de su proyecto digital Crema de Cilantro, se ha enfocado en contenido para TikTok y nuevas audiencias.
La conversación será moderada por Alejandro Mancilla, editor y periodista con trayectoria en medios como GQ, Vice y Vogue.
Cuándo y dónde será el evento de IA y periodismo en CDMX
El encuentro “Periodismo con Inteligencia Artificial”, organizado por Interesante.com y la Universidad de la Comunicación, se realizará el próximo 4 de junio de 2026 en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.
La jornada arrancará a las 11:00 horas con un conversatorio en el que periodistas, especialistas en SEO, estrategas digitales y creadores de contenido discutirán cómo la inteligencia artificial ya está transformando las redacciones, las plataformas sociales y la producción de contenidos digitales.
Posteriormente, a las 12:00 horas, se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes.
La sede será el patio central de la Universidad de la Comunicación, ubicada en Zacatecas 120, alcaldía Cuauhtémoc, espacio donde Interesante reunirá distintas voces del ecosistema mediático y digital para debatir sobre el futuro del periodismo frente al avance de la IA.
La entrada es gratuita. Regístrate aquí. Solo debes enviar tu correo y reservar tu lugar.
El reto de mantener una voz humana en tiempos de IA
La inteligencia artificial ya puede resumir textos, generar imágenes, traducir contenidos e incluso replicar estilos narrativos. Pero en medio de la automatización, periodistas y creadores enfrentan un desafío más profundo: conservar una voz propia y generar confianza con las audiencias.
Ese será precisamente el centro de la conversación: entender cómo evolucionan los medios digitales y qué papel seguirán teniendo las personas detrás de las historias en una era dominada por algoritmos.
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