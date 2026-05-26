La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, alertó que la reforma en materia electoral y judicial que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum podría convertir al instituto en “juez y parte” durante las elecciones, pues no es una de sus facultades palomear candidatos antes de que los postulen los partidos políticos.

“El INE no puede, ni debe convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia”, dijo en una conferencia de prensa en la sede del Instituto.

Este posicionamiento surge a partir de la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE, integrada en la reforma enviada al Congreso por la presidenta Sheinbaum.

La iniciativa de Sheinbaum propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para incorporar dicha Comisión de verificación, orientada a revisar perfiles de candidaturas a través de una nueva comisión dentro del INE, a solicitud de los partidos.

Guadalupe Taddei detalló que la comisión se plantea en la reforma como un órgano permanente integrado por cinco consejeras o consejeros electorales con presidencia rotativa anual.

“Su operación se concibe como un mecanismo de coordinación institucional que funcionaría como canal directo, formal y confidencial entre los partidos políticos y diversas instancias del Estado mexicano en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera”, dijo.

El procedimiento iniciaría con la entrega de listas de aspirantes por parte de partidos políticos o candidaturas independientes de manera voluntaria, posteriormente el Instituto remitiría esta información a autoridades de seguridad e inteligencia para realizar análisis de riesgo y, una vez concluido este proceso, dichas instancias comunicarían la existencia o no de un “riesgo razonable”, resultado que el INE notificaría a los actores políticos bajo confidencialidad.

Taddei afirmó que la iniciativa no sustituye la responsabilidad de los partidos políticos al seleccionar a sus candidatos, pero puede vulnerar el carácter neutral del INE.

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