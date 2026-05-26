En las Copas del Mundo, México ha batallado para meterse entre las potencias y, de cara a Norteamérica 2026, Félix Fernández y Raúl Gutiérrez debatieron sobre la ausencia de jugadores tricolores en equipos de élite.

En el Foro M26 de EL UNIVERSAL, el exportero argumentó que, al ver a las selecciones que llegan a cuartos de final en el Mundial, la mayoría están integradas por jugadores que militan en los equipos de las mejores Ligas, lo que no pasa con el Tricolor.

“Hay que ser realistas: ¿Quién es nuestra máxima figura? Es Raúl Jiménez... Juega en el Fulham, que es un equipo de media tabla en la Liga Premier... Extraordinario futbolista. Johan Vásquez, capitán del Genoa, equipo de media tabla en Italia. Es muy difícil encontrar futbolistas de verdadera élite que puedan jugar en Champions”, sentenció.

En respuesta, el técnico campeón del Mundo Sub-17 en 2011 aseveró que hay que competir con base a las fortalezas que posee la Selección Mexicana en conjunto.

“A mí me parece una manera muy mediocre de pensar”, refutó el Potro. “Se tiene que entender que no somos Brasil, Argentina, Inglaterra, Francia, que tienen esa particularidad de tener jugadores en las mejores Ligas Europeas”.

“Acá, el punto sería qué hacemos con nuestros recursos para competir de esa manera”, agregó el exdefensa lateral.

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