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Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Andy López Beltrán deja a la deriva comicios en Coahuila; va por diputación. Sheinbaum pide no ver TV Azteca; "en la 4T son corruptos" responde Salinas Pliego. Contienen a la CNTE en inmediaciones del Zócalo. La Selección Iraní jugará en la casa del enemigo. Además, iniciamos con la covertura de la Copa Mundial 2026. Dale play y... ¡Entérate!
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