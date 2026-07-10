El gobierno de Albania defendió este viernes el pago de cuatro millones de euros (4,6 millones de dólares) para financiar el próximo concierto del polémico rapero estadounidense Kanye West en la capital del país.

El concierto, para el que se construyó una estructura específica en las afueras de la ciudad, estaba previsto para 60 mil asistentes, pero los medios locales aseguran que la venta de entradas ha sido muy inferior a lo esperado.

"El éxito de un concierto no se mide solo por los ingresos de la venta de entradas", afirmó el ministro de Cultura, Blendi Gonxhe, citando los beneficios estimados para el turismo que el evento podría aportar.

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West provocó una fuerte indignación por sus comentarios en los que elogiaba a Adolf Hitler, por una canción titulada "Heil Hitler" y por la venta de camisetas con una esvástica en su página web.

Posteriormente, negó ser antisemita y se distanció de sus declaraciones, que atribuyó a su trastorno bipolar.

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El anuncio llega en medio de protestas que exigen la dimisión del primer ministro albanés, Edi Rama, a raíz de un proyecto de complejo turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump en el sur del país y que ya entran en su segundo mes.

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El movimiento de protesta, que en un principio reclamaba la protección de una reserva natural, se ha convertido en un catalizador de la indignación por la corrupción.

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