Fred Savage, el inolvidable Kevin Arnold de la serie "Los años maravillosos", llegó a los 50 años y el festejo despertó la nostalgia de toda una generación gracias al emotivo mensaje que le dedicó Danica McKellar, la actriz que dio vida a Winnie Cooper y su primer amor en la pantalla.

A través de sus redes sociales, McKellar recordó que el tiempo ha pasado para todo el elenco principal de la serie y celebró el cumpleaños de quien fue su compañero durante seis temporadas.

"Al día de hoy, TODO el elenco principal de 'Los años maravillosos' tiene 50 años o más. ¡Una locura, ¿verdad?! ¡Feliz 50 aniversario de cumpleaños, Fred! Pasaste de ser alguien que me encantaba hace casi 40 años y con quien di mi primer beso, a ser como un hermano que me enseñó (a las malas) qué significaba eso de 'tírame del dedo'... Fred, has sido muchas cosas para mí, ¡y agradezco que hayamos vivido juntos la aventura de 'The Wonder Years' y hayamos crecido a la par!", escribió.

El mensaje, acompañado de varias fotos llenas de nostalgia, conmovió a los seguidores de la serie, que durante décadas han visto en Kevin y Winnie una de las parejas más entrañables de la televisión.

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Danica McKellar, la actriz que dio vida a Winnie Cooper, compartió esta foto en redes para felicitar a Fred Savage. Instagram Danica McKellar

Cuando "Los años maravillosos" se estrenó en 1988, Fred Savage apenas tenía 12 años, mientras que Danica McKellar contaba con 13. La serie narraba, desde la mirada adulta de Kevin, los recuerdos de su adolescencia en Estados Unidos entre finales de los años 60 y principios de los 70, mezclando el primer amor, la amistad, los conflictos familiares y el paso de la niñez a la vida adulta.

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La química entre Savage y McKellar convirtió a Kevin Arnold y Winnie Cooper en una pareja inolvidable para la cultura popular. De hecho, el beso entre ambos fue también el primer beso frente a las cámaras para los dos actores, un detalle que con los años ambos han recordado en distintas entrevistas.

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La producción, creada por Neal Marlens y Carol Black, se mantuvo al aire durante seis temporadas, de 1988 a 1993, y ganó varios Premios Emmy, además de que se consolidó como una de las series más influyentes sobre la adolescencia. Su episodio final sigue siendo considerado uno de los desenlaces más emotivos de la televisión.

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Aunque Fred Savage será recordado para siempre como Kevin Arnold, también dejó huella en el cine con "La princesa prometida", donde interpretó al nieto que escucha el famoso cuento narrado por su abuelo.

Con el paso de los años, el actor se alejó poco a poco de los reflectores para desarrollar una sólida carrera detrás de cámaras. Como director y productor ha trabajado en exitosas series como "Modern Family" y "The Conners".

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