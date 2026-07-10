Metrópoli | 10-07-26 | 15:12 |

El tendrá lugar este domingo 12 de julio con la participación de que se sumarán a la edición 2026.

Si vas a participar, en te damos todos los detalles que debes tomar en cuenta.

¿Dónde recoger tu kit para el Medio Maratón de la CDMX?

La para los participantes será en el salón Maya I y II del , y estará abierta este viernes 10 de julio hasta las 20:00 horas y el sábado 11 de julio, desde las 8:00 a. m. hasta las 16:00 horas.

Recuerda que los kits se deben recoger en persona y es necesario presentar una identificación oficial.

Estas son las playeras y medallas conmemorativas del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México 2026, y del XLIII Maratón de la Ciudad de México. | Foto: Especial.
Estas son las playeras y medallas conmemorativas del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México 2026, y del XLIII Maratón de la Ciudad de México. | Foto: Especial.

Lee también

Ruta y horarios del Medio Maratón de la CDMX

De acuerdo con la información oficial del evento, el acceso a bloques será a partir de las 5:30 de la mañana y estarán distribuidos sobre avenida Juárez y Eje Central, en la Alameda Central.

[Publicidad]

Este año, el Medio Maratón conectará algunos de los lugares más emblemáticos de la CDMX, desde la Alameda Central, frente al Hemiciclo a Juárez, desde donde saldrán los competidores, y pasará por la Plaza de la República, el Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, la tercera sección del Bosque de Chapultepec y regresa por el Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la Independencia, donde concluye el recorrido.

Lee también

Las salidas serán conforme a los siguiente horarios:

[Publicidad]

● El bloque de silla de ruedas y discapacidad visual a las 5:55 horas.

● Élite a las 6:00 horas.

● Adizero a las 6:05 horas.

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]