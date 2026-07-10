El Medio Maratón de la Ciudad de México tendrá lugar este domingo 12 de julio con la participación de 30 mil corredores que se sumarán a la edición 2026.

Si vas a participar, en EL UNIVERSAL te damos todos los detalles que debes tomar en cuenta.

¿Dónde recoger tu kit para el Medio Maratón de la CDMX?

La entrega de kits para los participantes será en el salón Maya I y II del World Trade Center, y estará abierta este viernes 10 de julio hasta las 20:00 horas y el sábado 11 de julio, desde las 8:00 a. m. hasta las 16:00 horas.

Recuerda que los kits se deben recoger en persona y es necesario presentar una identificación oficial.

Estas son las playeras y medallas conmemorativas del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México 2026, y del XLIII Maratón de la Ciudad de México. | Foto: Especial.

Lee también Remiten a “El Torito” a 926 conductores en lo que va del Mundial; superaron los limites permitidos de alcohol

Ruta y horarios del Medio Maratón de la CDMX

De acuerdo con la información oficial del evento, el acceso a bloques será a partir de las 5:30 de la mañana y estarán distribuidos sobre avenida Juárez y Eje Central, en la Alameda Central.

[Publicidad]

Este año, el Medio Maratón conectará algunos de los lugares más emblemáticos de la CDMX, desde la Alameda Central, frente al Hemiciclo a Juárez, desde donde saldrán los competidores, y pasará por la Plaza de la República, el Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, la tercera sección del Bosque de Chapultepec y regresa por el Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la Independencia, donde concluye el recorrido.

Lee también Detienen en Iztapalapa a dos presuntos responsables de robo a casa en Tláhuac; uno de ellos cuenta con 4 ingresos previos a prisión

Las salidas serán conforme a los siguiente horarios:

[Publicidad]

● El bloque de silla de ruedas y discapacidad visual a las 5:55 horas.

● Élite a las 6:00 horas.

● Adizero a las 6:05 horas.

[Publicidad]

¡En sus marcas! ¿Listos? 🏃‍♀️🏃



🤩 Ya falta menos para el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026. Si asistirás, prepárate y anticipa el punto de salida que será en la Alameda Central. 🏁



¡No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia recorriendo 21 km! 💬@21KCDMX pic.twitter.com/onuQxvmVS5 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 10, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr