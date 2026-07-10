Ecatepec. – El Gobierno del Estado de México trabaja en la rehabilitación de 40 kilómetros de la Vía Morelos, obra que permitirá mejorar la conectividad regional entre los municipios de Ecatepec, Tecámac, el norte de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La intervención consta de 20 kilómetros por sentido de circulación, lo que equivale a 40 kilómetros de longitud efectiva, informó José Luis López López, Encargado del Despacho de la Residencia Regional Tecámac-Ecatepec de la Junta Local de Caminos.

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“La intervención de este camino estatal nos conecta la región norte de la Ciudad de México, la salida de Indios Verdes, con la Gustavo A. Madero y Tlalnepantla; luego, la mayor parte de la longitud del camino se encuentra en el municipio de Ecatepec para conectar con el municipio de Tecámac, y si le sumamos un tramo del camino a cargo de la SICT, podemos estar conectando con el AIFA”, señaló José Luis López.

Cada día circulan por la Vía Morelos 222 mil 781 vehículos y su rehabilitación permitirá mejorar la movilidad para convertirla en segura, en una de las rutas de acceso más usadas por vecinos de las demarcaciones señaladas, trabajadores, transportistas y usuarios que se desplazan hacia el AIFA.

Además de la pavimentación de los 40 kilómetros de superficie de rodamiento, la obra también contempla señalamiento, infraestructura peatonal y acciones complementarias para optimizar la operación de la vialidad y brindar mayor seguridad a los usuarios.

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afcl