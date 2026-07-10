Tlalnepantla, Méx.— A dos meses de que concluyó la rehabilitación de Periférico Norte, la Junta de Caminos del Estado de México inició la repavimentación de la avenida Gustavo Baz, en ambos sentidos de la vía.

La obra prevé recorte y tendido de carpeta asfáltica, señalamientos horizontales, rehabilitación de luminarias y renivelación de pozos de visita.

Los trabajos permanecerán hasta el 28 de octubre y, de acuerdo con datos oficiales, beneficiarán a 300 mil habitantes.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que a la altura de Puente de Vigas ya fue colocada la carpeta asfáltica en parte de la vialidad, mientras que metros adelante continúa el retiro del pavimento para preparar la superficie donde se aplicará el nuevo reencarpetado.

Personal que participa en la obra informó que dos brigadas realizan los trabajos de forma simultánea en un tramo de aproximadamente dos kilómetros.

Una de las brigadas atiende los carriles con dirección al norte y la otra los carriles con dirección al sur, con el propósito de concluir la rehabilitación de ambos sentidos dentro del plazo previsto.

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Durante el recorrido también se observaron cierres parciales de carriles, maquinaria para el retiro del pavimento y personal distribuido en distintos puntos de la avenida.

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