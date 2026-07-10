Un tren de carga se descarriló en la zona montañosa central de Veracruz, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente ferroviario ocurrió a la altura del municipio Camerino Z. Mendoza, donde diversas tolvas se salieron de la vía.

La vialidad en la zona conurbada de Nogales y Mendoza se vio afectada debido al cierre de diversas calles y avenidas cercanas al lugar del accidente.

Foto: Especial

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para acordonar la zona y evitar algún accidente mayor.

En tanto, personal de Ferrosur efectuó maniobras para reabrir parcialmente el tránsito en las avenidas Miguel Hidalgo y Santos Degollado.

Además, iniciaron las labores para el retiro de los vagones, lo cual podría tardar hasta dos días.

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afcl