El cuerpo de un elemento de la policía del municipio poblano de Santa Clara Ocoyucan, el cual había sido arrastrado por la corriente de un río, fue localizado hoy por elementos de rescate

Con ello, sumaron cuatro las personas fallecidas (tres mujeres y un hombre) cuando la patrulla en la que se trasladaban fue atrapada por la corriente de agua del Río Atoyac.

Autoridades reportaron que el hallazgo de los restos del oficial se logró a las 08:34 horas de este día aproximadamente 100 metros aguas abajo del puente de la colonia Humberto Vidal, a dónde había acudido el martes pasado a atender una emergencia por fuentes lluvias.

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Los restos fueron encontrados además a 80 metros del sitio donde el día anterior fue recuperada la unidad oficial de la Policía Municipal.

En las acciones participó personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Bomberos del Estado, Policías y Protección Civil Municipal de Ocoyucan.

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Previamente, el jueves, tres mujeres fueron localizadas en el interior de la patrulla en la que viajaban cuando pretendían salvarse de la crecida del río.

Las víctimas respondían a los nombres de Silvia Gracida, Concepción Márquez y Claudia Bonilla.

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afcl