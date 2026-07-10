Estados | 10-07-26 | 11:08 |

El cuerpo de un elemento de la policía del municipio , el cual había sido arrastrado por la corriente de un río, fue localizado hoy por elementos de rescate

Con ello, sumaron cuatro las personas fallecidas (tres mujeres y un hombre) cuando la patrulla en la que se trasladaban fue atrapada por la corriente de agua del Río Atoyac.

Autoridades reportaron que el hallazgo de los restos del oficial se logró a las 08:34 horas de este día aproximadamente 100 metros aguas abajo del puente de la colonia Humberto Vidal, a dónde había acudido el martes pasado a atender una emergencia por fuentes lluvias.

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Los restos fueron encontrados además a 80 metros del sitio donde el día anterior fue recuperada la unidad oficial de la Policía Municipal.

En las acciones participó personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Bomberos del Estado, Policías y Protección Civil Municipal de Ocoyucan.

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Previamente, el jueves, tres mujeres fueron localizadas en el interior de la patrulla en la que viajaban cuando pretendían salvarse de la crecida del río.

Las víctimas respondían a los nombres de Silvia Gracida, Concepción Márquez y Claudia Bonilla.

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afcl

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