Un elemento policiaco, quien viajaba en una patrulla, fue arrastrado por la corriente de agua de un río en el municipio poblano de Santa Clara Ocoyucan, donde se han presentado intensas lluvias.

De acuerdo con los informes policiales, el oficial de la Policía Municipal viajaba en la patrulla y se encontraba en la colonia Humberto Vidal cuando el Río Atoyac se desbordó y lo arrastró, por lo que se encuentra en calidad de desaparecido.

El Gobierno del Estado informó que las fuerzas de seguridad y los cuerpos de emergencia mantienen activo un operativo para la búsqueda del elemento de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan.

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En un comunicado de prensa, se detalló que las acciones de búsqueda se han desarrollan de forma ininterrumpida por parte de personal de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil Estatal y Municipal, así como de policías locales.

Como parte del operativo, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos terrestres, sobrevuelos con el helicóptero de la Policía Estatal y utilizan drones que permiten inspeccionar áreas de difícil acceso y reforzar las tareas de reconocimiento.

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