Ocho equipos de rescate laboran en la Gruta de Chichicazapan del municipio de Cuetzalan, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, donde se encuentran atrapadas tres personas que ingresaron como parte de un viaje turístico.

Especialistas en buceo, espeleología y rescate vertical se encuentran en el Pueblo Mágico, donde el miércoles lograron rescatar con vida a tres víctimas y el cuerpo de una persona, quienes se habían quedado atrapados tras la crecida de un río subterráneo.

El gobierno del Estado informó que se mantiene una estrategia coordinada para localizar a las tres personas que permanecen desaparecidas, siempre velando por la seguridad de los equipos de rescate frente a las condiciones meteorológicas.

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Y es que durante la mañana de hoy se habían reiniciado las labores de rescate (la noche del miércoles se suspendieron por la crecida del nivel del agua) con la instalación del Puesto de Mando y la operación de las zonas Roja, Media y Segura.

A las 07:50 horas ingresó el primer equipo integrado por cuatro grupos técnicos especializados, conformados por dos células de rescate vertical y dos de buceo, con el objetivo de evaluar las condiciones al interior de la gruta y avanzar en las tareas de localización.

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Sin embargo, durante la revisión se detectó un incremento aproximado de cinco centímetros en el nivel del agua, lo que obligó a mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del caudal.

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Ante el pronóstico de lluvias previsto para este jueves, se determinó el retiro preventivo del personal a partir de las 10:30 horas, con el fin de salvaguardar la integridad de los equipos de rescate.

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Las acciones continuarán conforme lo permitan las condiciones meteorológicas y de seguridad.

Cuetzalan alberga uno de los sistemas de cuevas y ríos subterráneos más grandes del mundo, por lo que es uno de sus principales atractivos turísticos y punto de visita de expertos en espeleología.

El Sistema de Cavernas de Cuetzalan cuenta con más de 40 kilómetros de galerías exploradas, de los cuales solamente entre 8 y 10 grutas están acondicionadas o abiertas regularmente para el turismo comercial y ecoturismo.

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