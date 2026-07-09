La Semana de la Alta Costura de París sigue reuniendo a las figuras más importantes de la moda, el cine y la música. Entre los invitados que ocuparon la primera fila de los desfiles destacó Danna, quien asistió al esperado show de Robert Wun Haute Couture Otoño-Invierno 2026 con un espectacular diseño firmado por el propio creador hongkonés.

Más que una aparición en el front row, la cantante mexicana dejó claro que se trataba de un momento especial en su carrera. A través de Instagram confesó que desde la primera vez que conoció el trabajo de Robert Wun soñó con vestir una de sus piezas y vivir uno de sus desfiles desde primera fila.

“Desde la primera vez que me enamoré de los diseños de Robert soñé con vestir una de estas piezas, pisar este lugar y experimentar en vivo este show tan exquisito e inspirador… Again… living my couture dream”, escribió.

Danna junto al diseñador Robert Kun.(Foto: Instagram @danna)

El vestido de Danna captó todas las miradas

Para la ocasión, Danna eligió un vestido color chocolate confeccionado en un tejido satinado con acabado brillante. El diseño destacaba por su escote palabra de honor con drapeados sobre los hombros, una silueta estructurada que abrazaba el cuerpo y una falda con transparencias y una larga cauda que aportaba movimiento.

El estilismo se complementó con un sombrero asimétrico del mismo tono que reforzaba la estética dramática de Robert Wun, además de joyería de gran formato en tonos rojizos y sandalias metálicas. Su maquillaje, protagonizado por labios en un intenso color vino y una piel luminosa, terminó de construir un look elegante y teatral.

Un diseño de Robert Kun. (Foto: Instagram @danna)

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Robert Wun volvió a demostrar por qué es uno de los nombres más esperados de la Alta Costura

Desde que debutó en el calendario oficial de la Haute Couture en 2023, Robert Wun se ha convertido en uno de los diseñadores más esperados de cada temporada gracias a su capacidad para transformar cada colección en una experiencia escénica.

Desfile Robert Wun. (Foto: Instagram @danna)

Su propuesta para Otoño-Invierno 2026 volvió a jugar con el dramatismo, las siluetas escultóricas y la confección artesanal que caracteriza a la alta costura. Vestidos con volúmenes arquitectónicos, capas envolventes, bordados minuciosos y una paleta que transitó entre tonos profundos y destellos metálicos construyeron una colección donde cada salida parecía una obra de arte.

No es casualidad que celebridades de todo el mundo busquen ocupar un lugar en sus desfiles. Y esta vez, fue Danna quien representó a México en uno de los front rows más exclusivos de la temporada, cumpliendo un sueño que, según sus propias palabras, llevaba años imaginando.

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