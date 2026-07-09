Metrópoli | 09-07-26 | 14:43 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la alerta amarilla por pronóstico de y posible caída de granizo para la tarde de este jueves 9 de julio en 11 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, , Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza, en las que se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 14:00 y las 19:00 horas de este jueves.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

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Lluvia en cdmx. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
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También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

vr

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