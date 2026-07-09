La mañana este jueves 9 de julio se reportó la localización con vida de los menores Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jórdan Isaac García López, de 14; y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14 años, quienes desaparecieron desde el pasado 30 de junio en Guadalajara tras asistir a su graduación en la Secundaria Técnica 113.

La noticia fue dada a conocer por la madre de Justhin a través de su cuenta de Facebook quien sólo señaló que tanto su hijo como sus otros dos compañeros ya se encuentran con sus familiares y agradeció el apoyo.

Foto: captura de pantalla

Por su parte, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco publicó por la misma red social las fichas de búsqueda de los jóvenes con la leyenda “localizado”.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el día de su desaparición los adolescentes habían comentado que serían llevados a trabajar a la sierra durante tres meses y más tarde la madre de uno de ellos recibió un mensaje pidiendo que orara por ellos.

Aún permanecen sin ser localizados otros tres jóvenes: Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17; y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años, quienes desaparecieron el pasado 25 de junio en Puerto Vallarta mientras esperaban el transporte público para ir a su graduación.