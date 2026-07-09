Hoy en día el Mundial ya no se vive igual que antes. Juntarse a ver el partido en la televisión sigue teniendo su encanto, pero la verdadera adrenalina y el mood fiestero que nos mantienen pegados a la pantalla durante horas están ocurriendo en TikTok, Instagram y Twitch. Ya no solo somos espectadores pasivos; ahora el fútbol se consume, se debate y se celebra a través de la cultura digital, la moda, la belleza y todo aquello que nos rodea.

Entendiendo que las nuevas generaciones buscan conectar desde otro lugar, las marcas de desodorantes más reconocidas de Unilever (AXE, Dove Men + Care y Rexona) decidieron crear experiencias diferentes. Como patrocinadores oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, armaron un proyecto en el corazón de la Ciudad de México que está redefiniendo cómo se cubre el evento deportivo más grande del planeta.

El spot se llama Casa Fresh, y básicamente es un santuario creativo inmersivo que funciona como un imán para la convivencia y el cuidado personal. Imagínate un espacio enorme diseñado con un solo propósito: reunir bajo un mismo techo a creadores de contenido que son amantes de la belleza y el fútbol, de muchísimas nacionalidades.

La meta es clara: cubrir todo lo que pasa alrededor del torneo y transformarlo en historias virales ‘al segundo’, con ese toque local y humano que tanto gusta. El proyecto opera bajo un modelo inteligente de "escuchar para crear". Tienen a un equipo especializado en 'social listening' monitoreando las redes sociales de forma permanente.

Casa Fersh reune a creadores de contenido de distintas nacionalidades en un hub creativo pensado para generar contenido alrededor del Mundial. Foto: Cortesía Unilever

Así es por dentro 'Locker Room': El spot interactivo que vas a querer ver en tus redes

Casa Fresh se ubica en el Hotel Carlota. El lugar cuenta con cabinas de grabación, islas de edición express y todo el equipo necesario para transmitir en tiempo real mientras el balón rueda en la cancha. Sin embargo, más allá de las cámaras y los micrófonos, lo que realmente se roba las miradas son sus espacios interactivos diseñados para que la magia suceda de forma orgánica:

Locker Room: es el espacio estrella del lugar. Este rincón editorial fue concebido para que los influencers se sientan como en casa. Es el punto de encuentro perfecto para colaborar, platicar a gusto, improvisar dinámicas divertidas y armar contenido multimedia con un mood espontáneo.

Experiencias interactivas de marca: aquí la creatividad visual no tiene límites. Cada marca (AXE, Dove y Rexona) se adueñó de un spot específico para ofrecer dinámicas personalizadas. Son espacios donde el lifestyle, el diseño, el cuidado personal y la pasión por el fútbol se fusionan por completo, regalándoles a los creadores fondos increíbles y experiencias sensoriales ideales para documentar en sus perfiles.

Axe, Dove y Rexona son patrocinadores oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026. Foto: Cortesía Unilever

Al final del día, este proyecto nos demuestra que la forma de conectar con el público ha evolucionado por completo. Como bien menciona Thalía Reyes, directora de Mercadotecnia para Desodorantes en Unilever México: “La intención detrás de todo esto es precisamente usar la creatividad, la producción y la tecnología para acompañar el torneo desde un punto de vista mucho más humano. Se trata de lograr que lo que pasa tanto dentro como fuera de la cancha se convierta en algo relevante y emocionante para las audiencias digitales”.

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La estética del Mundial está presente en Casa Fresh. Foto: Cortesía Unilever

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¿Huele de lujo? La respuesta es sí

Dejando de lado la emoción por comunicar cómo vivimos el Mundial, Unilever intervino todo el hotel con sus productos, cuyas marcas están presentes desde en hielos y vasos hasta en aromas. Parte de la magia del lugar, y la misma que pueden entender los amantes de la belleza, es conocer las nuevas líneas para el cuidado de la piel.

Por ejemplo, dentro de la experiencia puedes probar un jabón corporal exfoliante, una crema donde Dove es protagonista y fragancias que, lejos de perder el estilo, lo afianzan para que jamás te preocupes por una gota de sudor.

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En Casa Fresh, los creadores de contenido también conocieron las novedades de las marcas de desodorantes. Foto: Cortesía Unilever

Aromas que juegan en otra liga

Hablar de los nuevos lanzamientos de Unilever es parte fundamental de esta experiencia. Y debemos empezar por Rexona, firma que ha sacado una línea inspirada en notas más acuosas; ideales para días de mucho movimiento.

Cada frasco tiene esa identidad que ha caracterizado a la Copa del Mundo, pero lo mejor es que retoma cuatro elementos de la justa deportiva: la Copa Mundial, al jugador Santi Giménez, el emblemático tema "Cielito lindo" y la Calavera, para crear una colección de latas con las que se suma a la histórica cita de la competencia del balompié.

En el caso de Axe, la marca se enfocó a una serie de fragancias más de nicho para el hombre que, además de protegerse de la transpiración, busca un aroma equilibrado con su estilo de vida.

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La colección mundialista de Axe se divide en tres aromas:

Marshmallow Smoke: abre con un golpe vibrante de pimienta rosa, limón y bergamota. Evoluciona hacia un corazón suave con ambrette, agua de coco y musk, y se asienta en un fondo adictivo de avellana, sándalo y helado de vainilla.

Indigo Haze: fresca, moderna y auténtica. Combina menta, lavanda y un acorde de helado de manzana en la salida; un corazón de geranio y flor de naranjo; y un fondo de azúcar fundido, musgo y ámbar.

White Vetiver: menta verde, lavanda y bálsamo de abeto se mezclan con especias como pimienta negra de Madagascar y cardamomo indio. El fondo, con pachulí indonesio, cedro y vetiver, aporta profundidad y larga duración.

Desodorantes de la edición especial por el Mundial 2026. Foto: Cortesía Axe

Por último, Dove no se queda atrás. Ya que lleva su tecnología al cuidado de la piel, el pelo y terrenos donde el skin care es todo lo que importa. Durante la estancia, conocimos su línea para pelo Derma Care, misma que permite una cabellera sana, sin frizz y alejada de las puntas abiertas. Otro producto infalible de la experiencia es el serum corporal, ideal para después del baño, mismo que deja tu piel con un olor fabuloso.

Entre el bullicio de la capital, esta experiencia estará activa hasta el 19 de julio, fecha en la que finaliza el Mundial.

Unilever es una compañía con presencia en más de 190 países y en México ya tiene una larga tradición operando desde los años sesenta.

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Nos encanta ver que las marcas se la ‘jueguen’ con espacios donde la cultura digital, la moda del día a día, la frescura y la creatividad convergen de una forma tan auténtica, divertida y, sobre todo, real.

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