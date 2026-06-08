Con el regreso de la Copa del Mundo a México, los creativos nacionales se han preparado por meses para dar a conocer sus colecciones cápsula, las cuales retoman su inspiración en uno de los deportes más celebrados en todo el planeta: el futbol.

A días de que el país se convierta en la única nación en albergar tres mundiales y que el histórico Estadio Azteca —renombrado oficialmente como Estadio Ciudad de México por términos de la FIFA— recupere su aura dando la bienvenida a las banderas del mundo, la moda mexicana propone colecciones imperdibles que celebran el evento al que una vez Ricky Martin le cantó “La copa de la vida”.

Alineación de lujo: la moda mexicana salta a la cancha con propuestas disruptivas listas para ganar la copa del estilo. Foto: Instagram @fabricadepunto

Ya sea en la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, cualquier gol de la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre y capitaneada por Edson Álvarez se celebrará con estilo. Por eso, en De Última nos dimos a la tarea de buscar las mejores prendas para sentir la pasión por la moda que, mezclada con la euforia del Mundial, te hará anotar un golazo dentro de la cancha del estilo.

Ya sea en un look casual, algo con toques de color o una propuesta que tire a una vibe más urbana, los creativos mexicanos han escuchado el silbatazo de inicio de una temporada que demuestra que el deporte y la moda jamás han sido enemigos; al contrario, se necesitan mutuamente.

Fábrica de Punto y “México 26”

Con un jersey que se robó todas las miradas durante su participación en el Volvo Fashion Week México de octubre de 2025, esta prenda se ha convertido en el objeto de deseo absoluto de Semiótica —la colección a la que pertenece—. Presentada en dos tonos (verde olivo y blanco), la pieza ya forma parte del archivo imperdible de la moda nacional.

Con un diseño que emula la simplicidad estética de los años 70 y rinde homenaje a la manufactura mexicana de la década de los 80, Fábrica de Punto se anotó un auténtico golazo con una propuesta sumamente versátil que puede llevarse con básicos o estilizarse en capas para resaltar la fiebre futbolera actual.

En palabras de la marca: “México 26 es una prenda que cruza deporte, cultura y moda, concebida para acompañar un momento histórico y permitir que cada persona exprese, desde el vestir, su orgullo y su identidad mexicana”.

Fábrica de Punto reinventa el jersey de futbol con texturas tejidas y una estética setentera irresistible. Foto: Instagram @fabricadepunto

Bala di Gala x MITS: La colab para lucir como un mediocampista con estilo

Consolidándose como una de las duplas creativas con más estilo del país, ambas firmas vuelven a unir fuerzas alcanzando el epítome de su complicidad de diseño. ¿El resultado? Un calzado digno del jugador que distribuye el juego con más clase en la cancha del street style: tú.

Inspirado en las canchas de décadas pasadas y rescatando una silueta que emula la estética de los icónicos tacos de México 1986, el diseñador Anuar Layón celebra de la mano con Bala di Gala los 10 años de Mexico Is The Shit. Se trata de un calzado de piel bicolor con detalles en rojo quemado, costuras contrastantes y una exquisita mezcla de texturas donde destaca la gamuza, convirtiendo a este par en el nuevo objeto de deseo tanto de los sneakerheads como de los amantes del calzado de autor.

Con un tiraje hiperlimitado de únicamente 500 pares (disponibles del número 23 al 29 mex), esta cápsula es una pieza de colección fundamental de la moda mundialista y una de esas colaboraciones irrepetibles que no van a regresar. “Bala di Gala pone la dirección y el detalle; MITS pone la actitud y el mensaje. Tú las llevas con orgullo”, señalan desde la firma.

La esperada colaboración de Bala di Gala x MITS celebra el estilo mundialista con piel bicolor y texturas contrastantes. Foto: Instagram @mexicoistheshit @baladigala

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Alexia Ulibarri y la Celestina mundialista que “Sí es”

Fiel a su universo creativo impregnado de romanticismo, fantasía y una marcada feminidad, la diseñadora mexicana aprovechó su paso por el Volvo Fashion Week México en octubre de 2025 para presentar cuatro opciones de t-shirts ideales para quienes buscan un look deportivo sin perder un ápice de sofisticación (y para que nadie te saque una tarjeta roja por falta de inspiración).

Aunque en la pasarela de su colección Celestina fuimos testigos de siluetas etéreas repletas de tul, fueron estas playeras las que levantaron la mano como los básicos de la temporada. Disponibles en cuatro tonos clave —verde, rosa, rojo y blanco—, cada una está pensada para adaptarse a los diferentes arquetipos de mujer que habitan en la firma, yendo desde la estética más dulce hasta una vibe mucho más underground. Todas ellas confluyen en la t-shirt “Sí es”, una prenda que rescata la paleta cromática de la marca y la fusiona de forma sutil con el fervor futbolero que se vive en el país.

La versatilidad de estas piezas permite llevarlas tanto con una falda maxi transparente para un contraste disruptivo, como con unos leggings de piel y botas de impacto. Es la dosis perfecta de comodidad y diseño para los días en que las sedes mundialistas se conviertan en pasarelas urbanas con un solo propósito: ganar la copa del estilo.

Alexia Ulibarri fusiona el romanticismo de su colección 'Celestina' con el fervor futbolero. Foto: Alexia Ulibarri

Josefina por Vero Solís: el maximalismo más vivo de la cancha

Si tu estilo no conoce de timideces y lo tuyo es acaparar todas las miradas desde la tribuna, la firma regiomontana liderada por Vero Solís tiene la respuesta definitiva. Fiel a su ADN audaz, colorido y profundamente festivo, la marca presenta una propuesta donde la identidad mexicana se vive a su máxima potencia, ideal para quienes entienden que en el futbol —y en la moda— se vale jugar sin filtros.

A través de piezas que abrazan el maximalismo puro, Josefina retoma elementos icónicos del folclore nacional, texturas contrastantes y gráficos de alto impacto para crear prendas que son una auténtica fiesta visual. Desde sudaderas con aplicaciones brillantes hasta piezas de silueta urbana impregnadas de la estética pop que caracteriza a la firma, esta colección está pensada para integrarse a looks disruptivos que rompen con la sobriedad del streetwear tradicional.

Lejos de buscar la discreción, estas propuestas son un recordatorio de que la moda mundialista también puede ser lúdica, arriesgada y un lienzo de autoexpresión. Combina sus prendas con básicos neutros para dejarlas ser las protagonistas absolutas, o atrévete con un total look para demostrar que, cuando se trata de apoyar a México, el minimalismo se queda en la banca.

Gráficos de alto impacto y aplicaciones brillantes: una propuesta lúdica para quienes juegan sin filtros. Foto: Josefina by Vero Solís

Básicos de México e inspirado en Jorge Campos

El "Inmortal" del futbol nacional ha sido, desde siempre, un icono de estilo incomprendido por la moda internacional, pero venerado por el diseño contemporáneo. Recordar sus emblemáticos uniformes holgados y repletos de color es parte fundamental de la memoria colectiva que hoy, con el balón rodando en territorio nacional, invade con fuerza el armario mexicano.

Para no dejar pasar la oportunidad de destacar con una prenda que promete convertirse en un rotundo hit, Básicos de México presenta una colección cápsula inspirada por completo en la paleta cromática y las formas geométricas que el icónico guardameta inmortalizó en los años 90.

A través de playeras de corte impecable, donde destaca el verde vibrante y una tipografía que rinde homenaje a los tradicionales rótulos que llenan de identidad gráfica a la capital, el gigante del Mexican apparel rompe con su icónica sobriedad minimalista. El resultado es una entrega llena de propuesta, ideal para estilizar sobre camisas de manga larga o prendas estructuradas. Sin duda, una de las piezas infaltables de la temporada mundialista y, desde ya, el favorito absoluto de esta redacción.

Básicos de México rinde homenaje a la icónica estética noventera del gran Jorge Campos. Foto: Básicos de México

Con el silbatazo inicial a la vuelta de la esquina, queda claro que la moda mexicana ya ganó su propio torneo. Estas colecciones demuestran que apoyar a la Selección y vivir la fiebre mundialista no está peleado con el buen gusto ni con el diseño de identidad local. Ya sea que te inclines por el minimalismo retro, la nostalgia noventera o las apuestas más arriesgadas y urbanas, el verdadero triunfo esta temporada es llevar el orgullo nacional bien puesto... y con muchísimo estilo.

Y tú, ¿ya sabes qué pieza vas a lucir para gritar el primer gol en la cancha del estilo?

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